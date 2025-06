Animafest Zagrebil esilinastub Kaspar Jancise lühianimatsioon "Koer"

Esmaspäeval algab Horvaatias 1972. aastal asutatud Animafest Zagreb, mis on vanuselt teine animafilmidele pühendatud festival maailmas. Eesti animatsioon on esindatud seitsme filmiga, sealhulgas ka Kaspar Jancise lühianimafilm "Koer".

Festivali põhivõistlusprogrammis on Martinus Klemeti "Yummy" (tootja AAA Creative) ning Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" (tootjad Fork Film ning Leedu Art Shot). "Linnud läinud" esilinastus möödunud aastal Locarno filmifestivalil, "Yummy" Los Angelese südames toimuval festivalil AFI Fest.

Mõlemad filmid jõudsid käesoleval aastal animakogumikus "Animaffia" ka Eesti publiku ette.

"Nagu paljud ajaloolised animafestivalid, seab Animafest Zagreb olulisele kohale animatsioonitehnika ning lugude kõrval on oluline just filmi valmimise viis. Festivali tänavune põhivõistlusprogramm on popurrii erinevatest uuenduslikest ning traditsioonilistest tehnikastest. Ka Eestist põhivõistlusprogrammi valitud filmid - poeetiline nukufilm "Linnud läinud" ning must komöödia "Yummy" peegeldavad ühtlasi nii Eesti animatsiooni, kui festivali programmi mitmekesisust," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi animafilmide ekspert Peep Pedmanson.

Programmis World Panorama esilinastub Kaspar Jancise "Koer" (tootja Rebel Frame). Produtsent Kadriann Kibuse sõnul on tal väga hea meel, et film jõuab maailma esilinastuseni sedavõrd mainekal festivalil.

"Lühianimafilmi "Koer" aluseks on lugu Vana-Hiina erootilisest kogumikust, mis tänapäeval on Hiinas keelatud kirjandus. Režissöör Kaspar Jancis on lisanud loole oma isikupärase, humoorika ja absurdivõtmes käsitluse. Oleme Kaspariga alustanud ka kahe järgmise sarnase filmi tootmist ja meie pikem eesmärk on luua sari, mis koosnekski erootilistest, humoorikatest etnograafilistest-ajaloolistest lugudest, mis on pärit erinevatest kultuuridest," rääkis Kibus.

Horvaatia võistlusprogrammis on Eestis tegutseva horvaatia juurtega animalavastaja Lucija Mrzljaki muusikavideo "Maaimä", mis on valminud Mari Kalkuni samanimelisele laulule. Tudengifilmide võistlusprogrammist leiab Eesti Kunstiakadeemia animaosakonnas magistrikraadi omandanud Evridiki Papaiakovou "Moonid".

Vanameistritele pühendatud programmis Time for the Masters on kavas Pärnade "Luna Rossa" (tootjad Eesti Joonisfilm ning Prantsusmaa Miyu Productions) ja Rao Heidmetsa "Idüll" (tootja Rao Heidmetsa Filmistuudio). Filmid on teiste seas rännanud rahvusvahelistel festivalidel nii Kreekas, Poolas, Itaalias kui Norras. Priit Pärn pälvis elutööpreemiad nii Fredrikstadi animatsioonifestivalil Norras kui ka Euroopa Animatsiooniauhinna Emile Award galal Kreekas.

Valdkonna professionaalidele suunatud festivali osa Animafest Pro toob koostöös platvormiga CEE Animation Rise & Shine Zagrebisse noored animaprofessionaalid. Teiste seas esitletakse Henri Veermäe projekti "Kodu koht" (tootja Grafik).