Animafilm "Yummy" teleesilinastub Arte kanalil

Film
"Yummy" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Sel laupäeval jõuab Martinus Klemeti lühianimafilm "Yummy" Euroopa televisiooni juhtivale kultuurikanalile Arte. Mullu Los Angeleses AFI Festil esilinastunud animatsioon on jõudnud paljudele festivalidele nii Euroopas kui Ameerikas.

"Konkurents rahvusvahelisel lühifilmi maastikul on ülitihe, lühifilmide telelevi on muutuval meediamaastikul aga eriti keeruline väljakutse, sest igal aastal jõuab rahvusvahelisse telelevisse vaid käputäis filme," kommenteeris filmi produtsent ja levitaja Aurelia Aasa. "Seda suurem on heameel, et "Yummy" puudutab aktuaalseid teemasid, mis haakuvad Arte nõudliku maitsega."

"Yummy" keskmes on koeratoidu testija Julia. Pärast traagilist lahkuminekut ei maitse koeratoit aga enam kunagi endiselt. Filmi režissöör, kunstnik ja stsenarist on Martinus Klemet, produtsent Aurelia Aasa, animaatorid Katarina Skott, Rebeka Kruus, Jelizaveta Mušnikova, Erik Jelle, Hleb Kuftseryn. Helilooja Ardo Ran Varres, helindaja Matis Rei, häälenäitlejad Ardo Ran Varres ja Maria Taimre-Varres. Filmi tootja ja levitaja on AAA Creative.

Varem on AAA Creative filmidest jõudnud Arte kanalisse "Sierra", mis on ka ainus Eesti film USA platvormil The Criterion Channel. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

