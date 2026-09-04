Vaata uuesti: Johannes Tralla erisaade "Kuus vaadet disainile"

Kuus Eesti disainerit näitavad, kui erinev võib olla ühe graafilise disaineri töö: plakatitest ja pakenditest, tossudest ja plaadiümbristest kirjatüüpide loomiseni. Raamatute köitmisest, õpetamise ja kirjastamiseni.

Lisaks avab "Kuus vaadet disainile", kuidas üks Amsterdami kunstikool on aidanud avardada terve põlvkonna arusaama graafilisest disainist ja kuidas see kõik on ka Eesti disainiõpet muutnud. Saade on valminud koostöös Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumiga.

Saates tutvustavad ennast Anton Koovit, Laura Pappa, Jan Tomson, Jaan Evart, Ott Metusala ja Elisabeth Klement.

Saatejuht on Johannes Tralla, idee autor Sandra Nuut-Biasin, režissöör Märten Vaher, toimetaja Heleri All, produtsent Kädi Rammula.