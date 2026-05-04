Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

Vaal galeriis on avatud maalikunstnik Paul Kormašovi isikunäitus "Maailmade vahel", mis keskendub kodutunde tähenduse muutumisele ja isiklikule kogemusele muutuvas maailmatajus.

Näitusel on väljas viimase aasta jooksul valminud tööd, kokku rohkem kui 30 maali. Kormašovi stiili iseloomustab värvitundlik abstraktsioon, kuhu järjest enam lisandub ka figuraalsus.

Vaal galerii näituse teemaks on kodu kui mitmetähenduslik nähtust. Maalides põimuvad kunstniku jaoks olulised paigad, argielu stseenid, tänava- ja linnavaated ning abstraktsed mõtisklused.

"Kuidas kodu ja kodutunnetus erinevatel eluetappidel muutub, kuidas lisanduvad elu jooksul uued kohad, inimesed, mälestused, hetked. Kõige selle tulemusena meie maailma- ja kodutunnetus kasvab areneb ja muutub," avas Kormašov.

"Kodu ongi minu silmis muutuv kogum. Ta ei olegi üks konkreetne koht. Üks osa kodust on minu jaoks Eesti, Tallinn, kus ma olen üles kasvanud, on Võrumaa, kus on meie pere suvekodu, on Berliin, kus ma olen elanud 11 aastat, on Kanada, kus minu abikaasa pere elab ja kus ta sündinud on. Kõik need erinevad kohad, lisaks vahepealsetega, kuhu ma olen vahepeal sattunud, on andnud oma panuse sellesse kodu tervikusse," selgitas kunstnik.

Näitus jääb Vaal galeriis avatuks kuni 30. maini.