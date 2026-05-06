Pildid: Tallinnas avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus

Art & Tonic galeriis avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus
Tänavu kümnendat korda toimuvale Eesti noorte kunstnike kevadnäitusele ja -oksjonile pääsesid 526 kandidaadi seast 92 tööd. Kõik tööd on eksponeeritud näitusel Tallinnas Art & Tonic galeriis kuni 15. maini, samal päeval toimub ka oksjon.

"Osta noort kunsti" kevadoksjonile esitati töid 269 erinevalt autorilt, neist 30 teevad sel kevadel oma debüüdi. "Huvi oksjoni vastu kasvab iga aastaga ning ka tänavune rekordarv kandideerijaid näitab, et noortel kunstnikel on tugev soov oma loominguga publiku ette jõuda. Meie eesmärk on pakkuda neile nähtavust ning tuua samal ajal kodumaist kunsti ka ostjatele lähemale," rõhutas oksjoni korraldaja ning Art & Tonic galerist Reigo Kuivjõgi. 

Reigo Kuivjõgi lubas, et tänavune valik tutvustab oma loometee eri etappides olevaid kunstnikke ning toob väga hästi esile tänase noore kunsti mitmekesisuse ja arengusuunad. "Esindatud on nii tuntust kogunud autorid kui ka päris uued tegijad. Meie nähtu põhjal on selge, et nooremal põlvkonnal on meeletult potentsiaali ning usun, et nii mõnestki siin näitusel osalejast saab tulevikus tipptegija," rääkis Kuivjõgi ning lisas, et tänavuses valikus leiduvad ka mõned laiemale avalikkusele mujalt tuttavad nimed nagu Johanna Randmann ja Villemdrillem.  

Oksjon on üles ehitatud põhimõttel, et kunst oleks kättesaadav võimalikult laiale huviliste ringile ning valikus leidub midagi nii vilunud kollektsionäärile kui ka alles alustavale kunstiostjale. "Kunstnikud määravad oma töödele alghinna ise. Tänavu on madalaim alghind vaid üks euro ja kõrgeim 2000 eurot, samas on varasemalt ühe teose lõpphind kerkinud ka üle 20 000 euro," märkis Kuivjõgi. 

"Osta noort kunsti" näitus on külastajatele tasuta avatud 1. kuni 14. maini Art & Tonic galeriis. Kevadoksjon toimub 15. mail kell 18:00 samas galeriis ning paralleelselt veebis osta.ee keskkonnas. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

