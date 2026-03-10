Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

Kui varem on nime Artishokk Eesti kunstiväljal seostatud eksperimentaalsete vormidega katsetava biennaaliga, siis nüüd lisandus ka Art!šoki-nimeline kunstirühmitus. Galeriis Art and Tonic on avatud nende esimene ühisnäitus "Tärkamisaeg".

Rühmitusse Art!šokk kuulub seitse noort maalikunstnikku. Endi sõnul ei seo neid mitte sarnane stiil, vaid ühine stardihetk.

"Meie kunstirühmitus Art!šokk sündis umbes aasta tagasi. Meid ühendab maalikunst, me kõik oleme omanäolised maalikunstnikud. Ja meid ühendab ajalugu, me kõik oleme osalneud noore kunsti oksjonil, mis kaks korda aastas toimub. Niimoodi on see seltskond kokku kujunenud," avas kunstnik Henrik Hürden.

"Rühmituse all, nagu me juba praegu kogenud oleme, on märksa lihtsam. Üksinda oled tihtilugu ka oma ideedega üksinda. Rühmitusega saad jagada, rääkida ka kitsaskohtadest, et jõuda edasi," lausus kunstnik Krete Erlenhein.

Henrik Hürdeni sõnul inspireerib teda maalima elu ise oma argistes hetkedes.

"Ja võib-olla ma siis lisan sinna sellist teatraalsust, võib-olla isegi sürreaalsust. Mulle endale meeldib öelda, et mu maalistiil on teatraalne realism. Pealtnäha väga äratundav, midagi, mida me kõik oleme näinud ja kogenud, aga miski on nihestatud, mis tundub väga ebamaine," kirjeldas ta.

Näitusel on rikkaliku koloriidikäsitusega popkunstihõngulisi maale, fotorealismi ja naivistlikku stiili. Krete Erlenhein mängib oma maalides aga hoopis futuristlik-kubistilikule stiilile omaste geomeetriliste vormidega.

"Ma alustasin üldse portreekunstnikuna ja tundsin, et tahaksin hoopis teha midagi, mis tuleb minu seest, mis on natuke teistmoodi ja minule endale väljakutset pakkuv," rääkis ta.

Art!šoki näitus "Tärkamisaeg" Art &Tonic galerii kahel korrusel jääb avatuks aprilli lõpuni.