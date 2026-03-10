X!

Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Kui varem on nime Artishokk Eesti kunstiväljal seostatud eksperimentaalsete vormidega katsetava biennaaliga, siis nüüd lisandus ka Art!šoki-nimeline kunstirühmitus. Galeriis Art and Tonic on avatud nende esimene ühisnäitus "Tärkamisaeg".

Rühmitusse Art!šokk kuulub seitse noort maalikunstnikku. Endi sõnul ei seo neid mitte sarnane stiil, vaid ühine stardihetk.

"Meie kunstirühmitus Art!šokk sündis umbes aasta tagasi. Meid ühendab maalikunst, me kõik oleme omanäolised maalikunstnikud. Ja meid ühendab ajalugu, me kõik oleme osalneud noore kunsti oksjonil, mis kaks korda aastas toimub. Niimoodi on see seltskond kokku kujunenud," avas kunstnik Henrik Hürden.

"Rühmituse all, nagu me juba praegu kogenud oleme, on märksa lihtsam. Üksinda oled tihtilugu ka oma ideedega üksinda. Rühmitusega saad jagada, rääkida ka kitsaskohtadest, et jõuda edasi," lausus kunstnik Krete Erlenhein.

Henrik Hürdeni sõnul inspireerib teda maalima elu ise oma argistes hetkedes.

"Ja võib-olla ma siis lisan sinna sellist teatraalsust, võib-olla isegi sürreaalsust. Mulle endale meeldib öelda, et mu maalistiil on teatraalne realism. Pealtnäha väga äratundav, midagi, mida me kõik oleme näinud ja kogenud, aga miski on nihestatud, mis tundub väga ebamaine," kirjeldas ta.

Näitusel on rikkaliku koloriidikäsitusega popkunstihõngulisi maale, fotorealismi ja naivistlikku stiili. Krete Erlenhein mängib oma maalides aga hoopis futuristlik-kubistilikule stiilile omaste geomeetriliste vormidega.

"Ma alustasin üldse portreekunstnikuna ja tundsin, et tahaksin hoopis teha midagi, mis tuleb minu seest, mis on natuke teistmoodi ja minule endale väljakutset pakkuv," rääkis ta.

Art!šoki näitus "Tärkamisaeg" Art &Tonic galerii kahel korrusel jääb avatuks aprilli lõpuni.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10.03

Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

10.03

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

10.03

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

10.03

Riste Sofie Käär: üritan silmi imelike asjade osas lahti hoida

10.03

Lastekirjanduse keskus kuulutas välja 2025. aasta parimad laste- ja noorteraamatud

10.03

Fotografiska uuel näitusel rullub lahti Läti argipäev

10.03

Arvustus. Semperi kontsert-infotunnis pandi esikohale mõtted, mitte kujundid

10.03

EKKM tähistab 20. hooaega juubelitrükise ja -näitusega

10.03

Tänavusel Beach Grind festivalil esinevad Afrojack, Robin Schulz, Tommy Cash jt

10.03

Keelenupp. Miks läheb palju aega vaevanägemisele?

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

10.03

Arvustus. Semperi kontsert-infotunnis pandi esikohale mõtted, mitte kujundid

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

10.03

Lastekirjanduse keskus kuulutas välja 2025. aasta parimad laste- ja noorteraamatud

09.03

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

10.03

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

10.03

Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

09.03

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

09.03

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo