Galerii: Tallinnas avati Matti Miliuse kunstikogu tutvustav näitus

10. möödus 80 aastat Matti Miliuse sünnist. Milius oli üks suuremaid Eesti ja Baltikumi kaasaegse kunsti kogujaid ning kunstinäituste kuraator.

Oma kunstikogu komplekteeris Milius suures hulgas tasuta. Kunstiklassik Leonhard Lapin nimetas seda isegi maailma kõige suuremaks tasuta hangitud kunstikollektsiooniks. Tipphetkel kuulus Miliuse kogusse üle tuhande teose ning hõlmas muu hulgas Eesti ja teiste Baltimaade ning Venemaa tippavangardistide loomingut.

Näitusel on Miliuse kunstikogu pärandist esindatud teiste hulgas näiteks Enn Põldroosi, Leonhard Lapini, Jüri Arraku, Mari Kurismaa, Tommy ja Laurentsiuse, Andres Sütevaka, Raivo Kelomehe, Rao Heidmetsa, Külli Suitso, Andres Koorti, Sven Saagi teosed erinevatest ajastutest.

Näitus on avatud selle aasta lõpuni.