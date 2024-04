Telliskivi Loomelinnakus saab tutvuda noorte Eesti kunstnike loominguga

Esimene, mis seekordsel väljapanekul silma jääb, on maalikunsti jõuline esindatus võrreldes teiste kunstiliikidega. Kunstikriitik Aleksander Metsamärt tõi teise märksõnana välja kehalisuse. "Noor kunst kutsub meid viimasel ajal ja selle näituse põhjal tugevalt kehale mõtlema," märkis ta.

Kriitik lisas, et kindlasti peegeldab valik ka oksjonikorraldaja ja noore eesti kunsti propageerija Reigo Kuivjõe nägu.

"Palju on värvi, julgeks väita et mitte niipalju poppi kui popi koloriiti, mingit teatavat geomeetrilisust. Kui me ennist rääkisime kehadest, siis kehad tulevad ka väga formaalselt tagasi," märkis Metsamärt.

Kriitiku sõnul ei tasu unustada, et noore kunstniku all peetakse silmas loojat, kes on kuni 40 aasta vanune. "Me ei näe puberteedieeliku mõtlemist, vaid ikka täiskasvanud inimesi, nii et igast teoses tasub otsida sügavust ja omailma," täpsustas ta.