Osta Noort Kunsti oksjonil tuleb müügile 85 eri teost

Oksjonivalik on tehtud enam kui 350 esitatud töö hulgast ehk oksjonile pääses iga neljas esitatud kunstiteos. Enne oksjonit saab noorte kunstnike teoseid näha näitusel Telliskivi loomelinnaku Rohelises saalis.

"Kuigi paljude noorkunstnike käekiri on veel välja kujunemata ning nende nimedki pole kellelegi tuttavad, on nendegi seas uued Tiit Pääsukesed, Kaido Oled või Marko Mäetammed. Seega ei tasu heituda kui tunned, et mõni kunstiteos sind kõnetab kuid kunstniku nimi ei ütle sulle vähimatki sest just sinu märkamine ja pakkumine võib anda alguse uue talendi tähelennule", ütles noorte kunstnike oksjonite eestvedaja Reigo Kuivjõgi.

Osta Noort Kunsti oksjon algab 18. aprillil kell 18.00.