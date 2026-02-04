Juhan Kuusi keskuses näeb Balti humanistliku fotograafia meistrite loomingut

4. veebruarist on Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avatud näitus "Et inimene jääks" (Human Baltic), mis toob kokku Eesti, Läti ja Leedu humanistliku foto meistrite teosed ajavahemikust 1960–1990. 17 fotograafi näitus sündis Balti ja Jaapani organisatsioonide koostöös ning esimest korda esitleti seda 2024. aasta kevadel Tokyos.

Väljapaneku keskmes on ajastu, mil elu kulges raudse eesriide taga justkui kahes paralleelses reaalsuses. Ühes neist, fassaadis, pidi kõik olema korras: plaanid täituma, inimesed naeratama, loosungid kinnitama helget tulevikku. Teises oli argipäev oma vaikse visadusega: tühjad letid, järjekorrad, väsimus, aga ka intiimsed rõõmud, pühad, hetked mererannas, turupäevad, kodused tavad ja rahvuslikud kombed, mis ei sobitunud tihti n-ö ametliku pildi raamidesse.

Balti humanistid liikusid nende kahe reaalsuse piiril. Mõni murdis propagandistlikku illusiooni ja osutas režiimile vastupanu peaaegu märkamatult, väikeste nihetega kompositsioonis, teemakäsitluses, pilgus, ruumis või vaikuses. Teised leidsid lünki, kus kõike kontrolliv süsteem ei olnud veel lõpuni kohal, ning talletasid inimese sellisena, nagu ta päriselt on: kummaline ja naljakas, habras ja trotslik, õrn ja väsinud.

Näituse peakuraator Agnė Narušytė sõnul on Balti riikide humanistlik fotograafia vastas inimkonna rõõmudele ja kannatustele nagu humanistlik fotograafia mujalgi maailmas. "Ometi pidid eestlased, lätlased ja leedulased ületama ideoloogilised takistused, kui tahtsid näidata autentset igapäevaelu."

Näitus treenib ka vaataja pilku, juhendab lugema ridade vahelt, kutsub märkama nihkeid, vaikust ja seda, mis jääb ütlemata.

"Ajal, mil kõike saab moonutada, tasub ehk minna aega, mil päris elu moonutati sinu eest. "Et inimene jääks" on näitus ajast, kui aus pilt oli vastuhakk süsteemile. See näitus on kutse ehedusele ja inimeseks jäämisele," lausus Eesti kaaskuraator Toomas Järvet.

Näitusel esitletud tööde autorid on Ene Kärema, Peeter Langovits, Arno Saar, Kalju Suur, Peeter Tooming, Tiit Veermäe, Gunārs Binde, Māra Brašmane, Zenta Dzividzinska, Andrejs Grants, Gvido Kajons, Aivars Liepiņš, Violeta Bubelytė, Algimantas Kunčius, Aleksandras Macijauskas, Romualdas Požerskis, Algirdas Šeškus.

Näituse koostajad on Agnė Narušytė (peakuraator), Kristel Aimee Laur (kaaskuraator), Toomas Järvet (kaaskuraator), Iveta Gabaliņa (kaaskuraator), Sergei Grigorjev (produtsent).