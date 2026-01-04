Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

Ikstena debüteeris 1992. aastal läti diplomaadi ja kirjaniku Anna Rūmane-Ķeniņa biograafiaga. Seejärel avaldas ta kaks novellikogu "Pisiasjad ja lõbustused" (1995) ja "Ekslikud romansid" (1997). Kokku on ta andnud välja seitse romaani, tema loomingut on tõlgitud soome, saksa, vene, sloveeni, prantsuse, rootsi, inglise, eesti ja taani keelde.

1998. aastal pälvis Ikstena Läti kultuuriministeeriumi auhinna ja 2001. aastal Läti kirjanduse aastapreemia romaani "Neitsi õpetus" eest. Hiljem on teda tunnustatud veel ka nii Läti riikliku kultuuriauhinna, Balti Assamblee kirjanduspreemia kui ka Läti Vabariigi Kolme Tähe ordeniga.

Ikstenat on korduvalt nimetatud ka Läti 21. sajandi kõige olulisemaks ja rahvusvaheliselt tunnustatumaks kirjanikuks.