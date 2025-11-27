Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

Ooperilaulja Ain Anger käis "Terevisioonis" rääkimas, kuidas ta pidi ühe päevaga "Boriss Godunovi" selgeks saama. Samuti tutvustas ta oma pikemaajalisi projekte ja esinemist Eestis.

Kolleegi haigestumise tõttu õppis bass Ain Anger ühe päevaga ära rolli ooperilavastuses "Boriss Godunov". Ta väitis, et selline asi on võimalik ainult siis, kui kõik teised oma rolle juba teavad ja oskavad. Anger oli parajasti Eestis saunas, kui agent talle helistas. Järgmisel hommikul oli ta juba Frankfurdis proovis. "Hommikul alustasin, õhtul oli valmis," rääkis ta.

Nii kaua ooperimaailmas olnud, mõtles ta, et peaks lõpuks ära proovima ka Tšaikovski "Jolanthe". "Lugu on väga ilus ja romantiline ning tegevus toimub Prantsusmaal, seega Bordeaux' riiklik ooper ja "Jolanthe" sobisid väga hästi kokku," sõnas Anger.

Ta ütles, et võrreldes Eesti ja Baltikumiga on Euroopas kõik kuulsad vene heliloojad tagasi lavadel, sest neil ei ole Venemaaga sellist suhet nagu meil. "Sümfoonilisse muusikasse on sõnumit raskem panna, aga "Jolanthe" puhul, kes on pime, oleks huvitav näidata nn reaalse maailma ja pimeda maailma vahet," rääkis ta ning lisas, et seda võiks lavastada näiteks vene publikule ka siin.

Paljud vene ooperilauljad on läinud tegutsema tagasi Venemaale. "Ma võib-olla aitasin sellele kaasa, öeldes ühele kolleegile, et tal ei oleks oma poliitiliste vaadete tõttu Euroopasse asja," sõnas ta.

Järgmisena viib tee Angeri Milanosse, Pekingisse ja Münchenisse Wagneri lugusid esitama. Seejärel ootab teda ees Verdi ooperilavastus Viinis. Kõige rohkem tahetaksegi teda Wagneri ooperitesse, sest tal on selleks vajalikud ja sobivad omadused – nii-öelda Wagneri hääl ja väga hea saksa keele oskus.

Kuna tööle asub uus Eesti Kontserdi juht, ootab Anger seda, mis täpsemalt Saaremaa ooperipäevadel toimuma hakkab, kuigi enamik plaanidest on juba ammu paigas. Anger ise on ürituse kunstiline juht.