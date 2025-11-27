X!

Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

Muusika
Ain Anger
Ain Anger
Muusika

Ooperilaulja Ain Anger käis "Terevisioonis" rääkimas, kuidas ta pidi ühe päevaga "Boriss Godunovi" selgeks saama. Samuti tutvustas ta oma pikemaajalisi projekte ja esinemist Eestis.

Kolleegi haigestumise tõttu õppis bass Ain Anger ühe päevaga ära rolli ooperilavastuses "Boriss Godunov". Ta väitis, et selline asi on võimalik ainult siis, kui kõik teised oma rolle juba teavad ja oskavad. Anger oli parajasti Eestis saunas, kui agent talle helistas. Järgmisel hommikul oli ta juba Frankfurdis proovis. "Hommikul alustasin, õhtul oli valmis," rääkis ta.

Nii kaua ooperimaailmas olnud, mõtles ta, et peaks lõpuks ära proovima ka Tšaikovski "Jolanthe". "Lugu on väga ilus ja romantiline ning tegevus toimub Prantsusmaal, seega Bordeaux' riiklik ooper ja "Jolanthe" sobisid väga hästi kokku," sõnas Anger.

Ta ütles, et võrreldes Eesti ja Baltikumiga on Euroopas kõik kuulsad vene heliloojad tagasi lavadel, sest neil ei ole Venemaaga sellist suhet nagu meil. "Sümfoonilisse muusikasse on sõnumit raskem panna, aga "Jolanthe" puhul, kes on pime, oleks huvitav näidata nn reaalse maailma ja pimeda maailma vahet," rääkis ta ning lisas, et seda võiks lavastada näiteks vene publikule ka siin.

Paljud vene ooperilauljad on läinud tegutsema tagasi Venemaale. "Ma võib-olla aitasin sellele kaasa, öeldes ühele kolleegile, et tal ei oleks oma poliitiliste vaadete tõttu Euroopasse asja," sõnas ta.

Järgmisena viib tee Angeri Milanosse, Pekingisse ja Münchenisse Wagneri lugusid esitama. Seejärel ootab teda ees Verdi ooperilavastus Viinis. Kõige rohkem tahetaksegi teda Wagneri ooperitesse, sest tal on selleks vajalikud ja sobivad omadused – nii-öelda Wagneri hääl ja väga hea saksa keele oskus.

Kuna tööle asub uus Eesti Kontserdi juht, ootab Anger seda, mis täpsemalt Saaremaa ooperipäevadel toimuma hakkab, kuigi enamik plaanidest on juba ammu paigas. Anger ise on ürituse kunstiline juht.

Toimetaja: Eneken Rätsep

Allikas: ''Terevisioon'', saatejuht Reimo Sildvee

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

13:27

Rahvusooper Estonias jõuab lavale ühiskonnakriitiline balletilavastus

11:55

Ilmasõjajärgsed ühepereelamud on defitsiidi ja praktilise meele nägu

11:47

Yasmyn avaldas neljanda sooloalbumi "Intuition"

11:38

Uuring: kuulsuse ahelad kipuvad lauljaid enneaegu lämmatama

11:35

Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

11:21

Headreadi raamatuaasta blogi: Iida Turpeineni "Surelikud"

10:40

Astrid Lindgreni teos "Mio, mu Mio" jõuab esmakordselt Eesti teatrilavale

10:22

Tõnis Niinemets: tunnen rõõmu, et mu repertuaar on nii eriilmeline

09:31

Timo Steiner: personali muutmine ei lahendaks koolisiseseid pingeid

26.11

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.11

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

26.11

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

26.11

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

25.11

Tõnu Viik: võime kaotada osa põlvkonnast, keda oleks Eesti tööturule hädasti vaja

25.11

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

25.11

Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

24.11

Suri saksa näitleja Udo Kier

25.11

Anna Hintsi täispikk mängufilm "Must karvane elukas" pälvis Torinos arenduspreemia

26.11

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

26.11

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo