2026. aasta Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Teatro Goldoni di Livorno

Itaalia ooperiteatrite paremikku kuuluv Teatro Goldoni di Livorno astub igal aastal oma lavastustega üles ka väljaspool Itaaliat. Teater toob Saaremaa ooperipubliku ette P. Masacagni "Talupoja au" ja G. Puccini "Gianni Schicchi", G. Verdi "La Traviata", G. Donizetti "Armujoogi", Itaalia filmimuusika gala ja ka ooperigala.

Teatro di Goldoni di Livorno etendustele eelneb 18. juuli õhtul Vanemuise teatri ja Eesti Kontserdi koostöös lavale jõudev Wagneri tetraloogia "Nibelungide laul" avateos "Reini kuld". Kõige väiksemate ooperisõprade jaoks 19. juuli lõunal kavas lastemuusikal "Sipsik".

"Saaremaa ooperipäevade publik on nõudlik ning harjunud tippkvaliteediga, sestap on suur rõõm, et saame Eesti publikule pakkuda Itaalia ooperikunsti selle parimas vormis. Usun, et Teatro Goldoni di Livorno suudad pakkuda kauneid elamusi kõrgeimas kvaliteedis," rõõmustas Eesti Kontserdi juht ja Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent Kertu Orro.

19. Saaremaa ooperipäevad toimuvad Kuressaare lossihoovis 18.–25. juulini 2026.

Tänavuste Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Daegu ooperiteater Lõuna-Koreast. Publiku ette jõuavad C. W. Glucki "Orpheus ja Eurydike" ning G. Puccini "Madama Butterfly", I. Yuni "Sim Tjong" ning ooperigala. Lisaks rõõmustab publikut eksootiline Korea tantsugala. Lastele on programmis Raimo Kangro ja Leelo Tungla lastemuusikal "Saabastega kass", mille lavastajad on Ain Anger ja Oksana Tralla-Anger. 23. ja 24. juulil toimub Kuressaare keskväljakul Lõuna-Korea eriprogramm.