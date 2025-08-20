X!

Vanemuise teater alustab 156. hooaega festivaliga

Teater
Vanemuise teatri eelmise hooaja avafestival
Vanemuise teatri eelmise hooaja avafestival Autor/allikas: Helena Alekand
Teater

Vanemuise teatri avafestival toimub 23. augustil algusega kell 11 Vanemuise suures majas ja selle ümbruses. Külastajaid ootavad kostüümilaat, põnevad töötoad, ekskursioonid, repertuaarikohvik, Kollaste Kasside lastenurk jpm.

"Teatris on kombeks peale suviseid puhkusi taas tööle naastes "Head uut aastat" soovida. Soovime imelist uut hooaega ka meie publikule ning kutsume neid piiluma lavatagusesse maailma, kuulama repertuaarikohvikus, mida uut meil näha-kuulda saab ning proovima ka ise kätt koos meie meistritega," rääkis Vanemuise teatrijuht Aivar Mäe. 

Hooaja avafestivalil toimuvad erinevad töötoad ja ekskursioonid. Lapsi lõbustavad Vanemuise teatri Kollased Kassid, avatud on teatraalne fotonurk ja soovijatele tehakse nöomaalinguid. Päevajuht on Rasmus Vendel.

Avafestivali raames kohtub lavalugu mälestustega: omaaegsed osatäitjad tulevad taas kokku kell 16, et ühiselt tähistada "Heliseva muusika" lavastuse 15. ning kultusfilmi 60. aastapäeva. Festivalilt saab kaasa osta ka põnevaid leide Vanemuise teatri dekoratsiooni- ja kostüümilaost ning vanemuislaste kappidest.

Õhtu lõpetab muusikalikontsert "Georg Malvius 80". Georg Malvius on Eestis publikuni toonud 24 lavastust, nende seas lisaks muusikalidele ja draamalavastustele ka Ábrahámi opereti "Savoy ball" ning ooperid "Sevilla habemeajaja" (Rossini) ja "Armujook" (Donizetti).

Sissepääs festivalile on tasuta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

