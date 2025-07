Kuressaares algasid 18. Saaremaa ooperipäevad

Igal aastal on Saaremaa ooperipäevade avamisel üheks oluliseks ja oodatud uudiseks Eesti Kontserdi poolt olnud see, kas ka järgmisel aastal Saaremaa suurim ja tähtsaim kultuurisündmus toimub. Nii sai see kinnituse ka sel korral, kui sõlmiti koostööleping järgmise aasta ooperipäevade peaesinejaga Itaaliast.

"Sealt on oodata väga kõrget muusikalist taset, sest nad on juba oma olemuselt väga musikaalne rahvas. Ja kui nad toovad Itaalia ooperi – no kes teaks paremini, kuidas üht Itaalia ooperit mängida," lausus Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Lisaks selgus ka Saaremaa ooperipäevade pikem plaan. Tänu Vanemuise teatrile on Saaremaa ooperipäevade toimumine kindlustatud vähemalt aastani 2030. Juba järgmisest aastast hakkab Vanemuise teater spetsiaalselt Saaremaa ooperipäevade jaoks lavastama Wagneri ooperitetraloogiat "Nibelungi sõrmus."

"Seda "Sõrmuse" lugu pole Eestis varem tervikuna ette kantud, vaid ainult üks kord siin Saaremaal ooperipäevadel. Kui iga nendest ooperitest ühel suvel ette kanda, siis kestab see kõik tõesti neli aastat. Ja kui soovime kõik neli ette kanda ühe jadana, vajame ka viiendat aastat," sõnas Vanemuise peadirigent Risto Joost.

Teisipäeva õhtul alustab ooperimajas oma etendustega Daegu ooperiteater Lõuna-Koreast. Kokku antakse viis ooperietendust. Ooperisõbrad ootavad Lõuna-Korea ooperilt elamust, kuna see on paljudele veel nägemata ja tundmata. Daegu ooperiteater üllatab vaatajaid juba sellega, et esmakordselt lasti ooperilavale ehitada bassein, kuhu hommikul lasti 18 tonni vett.

"Üllatus juba seetõttu, et ma arvan, et väga vähesed meie publikust on varem Korea ooperit näinud. Daegu ooperimaja pakub enneolematult kõrget kvaliteeti. Nagu ma olen öelnud – seal on ühinenud töökus ja anne ning tulemus on laval näha. Ma olen enam kui kindel, et suudame oma publikut üllatada," on Orro kindel.