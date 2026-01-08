Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

Sellest aastast on Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent Priit Mikk, kes võtab töö üle Kertu Orrolt.

Eesti Kontserdi juht Eha Pank sõnas, et Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendi ülesanne on vastutada sündmuse eduka toimumise eest alates meeskondade komplekteerimisest kuni tehniliste lahenduste väljatöötamiseni.

"Saaremaa ooperipäevad on Eesti kultuurisuve suursündmus, mis on kindlasti oluline ka regionaalses plaanis, ning mul on väga hea meel, et ma saan oma teadmistega panustada selle edukasse toimumisse," sõnas Priit Mikk.

Priit Mikk on 20-aastase kogemusega projektijuht ja produtsent ning agentuuri Amazing Productions asutaja, mille igapäevase juhtimise kõrval asub nüüdsest peaprodutsendina vedama ka Saaremaa ooperipäevi.

Ta on olnud Sihtasutuse Tartu 2024 juht, kahe viimase laulupeo lauluväljaku korraldusjuht ning mitmete rahvusvaheliste konverentside produtsent. Ta on produtsendina vastutanud Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõttude eest, samuti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva, Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja muude riiklikult oluliste ürituste korralduse eest.

Lisaks on Mikk Tallinna Ülikooli ürituste produktsiooni õppejõud ning andnud loenguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Estonian Business Schoolis ja Tallinna Majanduskoolis.

Priit Mikul on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Estonian Business Schooli kultuurikorralduse eriala ühisõppekava magistrikraad ja bakalaureusekraad Tallinna Ülikooli reklaami ja imagoloogia erialal.

Priit Mikk võtab teatepulga üle Kertu Orrolt, kes oli Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent alates 2013. aastast. Lisaks ooperipäevade korraldamisele juhtis Orro aastatel 2019–2025 Eesti Kontserti, mille alla Saaremaa ooperipäevade korraldamine kuulub. Orro lahkus Eesti Kontserdi juhi ametist 2025. aasta novembril, lahkumise põhjusena tõi ta välja sisulise koostöö puudumise ning väärtuste lahknemise nõukogu ja kultuuriministeeriumiga.