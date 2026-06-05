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Galerii: Kellerteatris avatakse Liina Tepandi uus näitus "Kostüümi utoopia"

Kunst
Liina Tepandi
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Kunst

Laupäeval, 6. juunil avab Kellerteater Püssirohuaida saalis kunstnik Liina Tepandi autorinäituse "Kostüümi utoopia". Ühtlasi avaneb teatri hoovil krimikirjanike aed, mis ühendab teatri, kirjanduse, kohviku ja mõnusa aiakultuuri.

Näitus keskendub kostüümi anatoomiale, mis süveneb rakutasandini. See on fantaasiarännak, mis kannustab kunstnikku usaldama materjali ja vormi diktaati. Külastaja näeb utoopiliste teatrikostüümide visandeid, detaile ja objekte kaasaegses teatri realismis.

Liina Tepand on lavastuskunstnik, Eesti Teatriliidu ja Lavastuskunstnike Liidu liige. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia erialal ning töötanud nii Eesti Draamateatris, Tartu Teatrilaboris kui ka vabakunstnikuna.

Tepand on kujundanud mitmeid märgilisi laulu- ja tantsupidusid, teiste seas "Ilmapuu lävel", "ÜhesHingamine" ja "Maa ja ilm". 2005. aastal pälvis ta koos Anne Türnpu ja trupiga sõnateatri aasta eriauhinna. 2026. aastal nomineeriti Tepand koos Tiina Mälbergi ja Mingo Rajandiga Salme Reegi nimelisele lasteteatri auhinnale lavastuse "Nösperi Nönni Natuke" kunstnikutöö, lavastuse ja originaalmuusika eest.

Alates 2025. aasta sügisest töötab Liina Tepand Kellerteatris kostüümiala juhatajana.

Näitus on avatud 31. augustini.

Toimetaja: Annika Remmel

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