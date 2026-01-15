X!

Kellerteatris esietendub krimilugu "Verejälg"

Andres Roosileht
Andres Roosileht Autor/allikas: Teet Malsroos
Pühapäeval esietendub Kellerteatri püssirohuaida saalis USA krimikirjaniku Douglas Posti "Verejälg".

Lavaloo tegevus leiab aset 1957. aasta Londonis, kus endine sõja- ja politseifotograaf Derek Eveleigh saab tundmatult tellijalt ootamatu ülesande pildistada salaja üht noort naist. Esmapilgul kahjutust ja ülimalt tasuvast tööst kujuneb aga järjest tumedam teekond, kus fotokaadritest saavad märgid mõrvast, reetmisest ja mineviku varjudest.

Põnevikus mängib Andres Roosileht, lavastaja ja muusikaline kujundaja on Vahur Keller, videokunstnik Britt Urbla Keller ja valguskujundaja Mario Maripuu.

"Kui ma esimest korda "Verejälge" lugesin, siis lõpplahendust ära ei arvanud. Kuigi tegu on mononäidendiga, on lugu nii osavalt kirjutatud, et igav kindlasti ei hakka. Näitleja Andres Roosileht kehastab vaheldumisi mitmeid põnevaid tegelasi, esitab nende tihedalt teravaid dialooge, revüünumbreid, laule ja isegi mustkunsti. See on üks väga vaimukas ja kaasahaarav vaatamine," rääkis lavastaja Vahur Keller.

"Minu jaoks oli lisaks veel põnev ka lavastuse muusikalise kujunduse loomine, mille jaoks kasutasin esimest korda üsna palju tehisaru abi. Meil oli ka AI-ga väga lõbus ja inspireeriv koostöö," lisas Keller.

Spetsiaalselt esietenduseks saabub Chicagost Tallinna ka autor ise. Mitmeid mainekaid auhindu võitnud ameerika kirjaniku Douglas Posti näidendeid ning muusikale on lavastatud New Yorgis, Chicagos, Los Angeleses, Kanadas, Inglismaal, Walesis, Saksamaal, Austrias, Venemaal, Hiinas ja Lõuna-Aafrikas.

Toimetaja: Karmen Rebane

