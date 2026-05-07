Kellerteatris esietendub uus Eesti triller "Maarja tõmbas Tinderi"

10. mail esietendub Kellerteatris Kristina Paškeviciuse ja Andra Teede uuslavastus "Maarja tõmbas Tinderi", kaasaegne triller Tallinna deitimismaastikust, digitaalsest suhtlusest, üksindusest, ihast ja kontrolli kaotamisest.

Lavastus põhineb 59 päris Eesti inimese Tinderi-kogemustel, mille näidendi autor Andra Teede kogus 2025. aasta sügisel. Kõik laval nähtavad sündmused ja tegelased on siiski ilukirjanduslikud.

"Maarja tõmbas Tinderi" keskmes on 39-aastane Maarja, kes lõpetab äkitselt pika kaugsuhte ja sukeldub pea ees Tallinna kohtingumaailma. Kättemaksust, üksindusest ja uudishimust kantud teekond viib ta läbi kohtumiste väga erinevate meestega — cowboydest pankurite, ajakirjanikest ehitajate ja nende sõpradeni. Esialgu süütuna näiv seiklus võtab aga üha tumedama pöörde ning kisub ootamatult kriminaalseks.

Lavastaja ja idee autori Kristina Paškeviciuse sõnul huvitab teda lavastuse juures eelkõige see, mis digisuhtluses varju jääb. "Minu lavastus räägib kaasaegsest tutvumisportaalist Tinder, digitaalsest suhtlusest ja vahendatud seksuaalsusest. Mind huvitab, mis sellise suhtluse puhul varju jääb, nähtamatuks jääb," ütles Paškevicius. "Teatrilaval on keha kõige olulisem meedium. Püüan laval näitlejate ja tantsude kaudu nähtavale tuua seda, mis digitaalses suhtluses varjatuks jääb."

Näidendi autor on Andra Teede, idee autor ja lavastaja Kristina Paškevicius. Laval mängivad Kaisa Selde, Meelis Kubo ja Ragnar Uustal, häälerollis Liis Haab.

Lavastuse kunstnik on Gerly Tinn, helikujundaja Indrek Spungin, valgus- ja videokujundaja Rene Topolev, grimmikujundaja Triin Tulp ning shibari õpetaja Olavi Sõna. Plakati autor on Britt Urbla Keller, fotograaf Siim Vahur.

Lavastus on Kristina Paškeviciuse Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafia õppekava magistriõpingute loovuurimuse osa. Oma magistritöös uurib Paškevicius nähtamatu nähtavale toomist — seda, kuidas näitleja keha, liikumine ja tants saavad avada tegelaste sisemaailma ning sõnade vahele peidetut.