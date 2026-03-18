Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

Lugu viib vaataja suletud maailma, kus kaks last on kasvanud täielikus isolatsioonis. Kui nende isa sureb, hakkab seni rangelt kontrollitud reaalsus lagunema, paljastades tumedad saladused.

Lavastus käsitleb eksistentsiaalseid teemasid – süütuse haprust, teadmatusest sündivat julmust ning inimese vajadust luua endale oma maailm. Lavastaja Kersti Heinloo sõnul on see maailm, kus tõde ei ole kunagi ühene. "Mind huvitab, kuidas inimene loob endale reaalsuse, et ellu jääda. Ja mis juhtub siis, kui see konstruktsioon puruneb," sõnas ta.

Lavastuses mängivad Lauli Koppelmaa, Sylvia Köster, Agur Seim ja Andres Roosileht.

Lavastaja ja dramaturg on Kersti Heinloo, tõlkija Triinu Tamm, kunstnik Kristjan Suits, helikujundaja Raido Linkmann, valguskunstnik Rene Liivamägi ja liikumisjuht Sylvia Köster.