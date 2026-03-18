Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

Teater
Lavastuse
Lavastuse "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke" proov Kellerteatris Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Teater

Laupäeval esietendub Kellerteatris psühholoogiline draama "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke", mis põhineb Kanada kirjaniku Gaétan Soucy romaanil. Lavastuse toob publiku ette Kersti Heinloo.

Lugu viib vaataja suletud maailma, kus kaks last on kasvanud täielikus isolatsioonis. Kui nende isa sureb, hakkab seni rangelt kontrollitud reaalsus lagunema, paljastades tumedad saladused.

Lavastus käsitleb eksistentsiaalseid teemasid – süütuse haprust, teadmatusest sündivat julmust ning inimese vajadust luua endale oma maailm. Lavastaja Kersti Heinloo sõnul on see maailm, kus tõde ei ole kunagi ühene. "Mind huvitab, kuidas inimene loob endale reaalsuse, et ellu jääda. Ja mis juhtub siis, kui see konstruktsioon puruneb," sõnas ta.

Lavastuses mängivad Lauli Koppelmaa, Sylvia Köster, Agur Seim ja Andres Roosileht.

Lavastaja ja dramaturg on Kersti Heinloo, tõlkija Triinu Tamm, kunstnik Kristjan Suits, helikujundaja Raido Linkmann, valguskunstnik Rene Liivamägi ja liikumisjuht Sylvia Köster.

Toimetaja: Karmen Rebane

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo