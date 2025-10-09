Kellerteatris esietendub Paul Piigi triller "Viimane kolimine"

Tommi ja Marii ostsid omale uue kodu ja käimas on kolimine. Koos kolijatega minevikus kolistades tuleb aga välja kola, mida ei tahaks meenutada ja olukord kisub kiirelt rohkem kui kriitiliseks. Nelja tegelase vahel põimuvad konfliktid paljastavad saladusi ja varjatud motiive, tuues esile küsimuse: kas õiglus on võimalik?

"Paneme vaataja silmitsi ebamugavate küsimustega ja sunnime kaasa mõtlema," ütles lavastaja Helen Rekkor, "Teravad dialoogid, pingeline õhkkond ja karakterite sügav psühholoogiline areng teevad sellest lavateose, mis pole pelgalt lugu mineviku varjudest, vaid peegel, mis näitab, kui kõrget hinda on inimesed valmis tõe eest maksma."

Osades on Kaisa Selde, Rauno Kaibiainen, Markus Truup ja Karl Edgar Tammi.

Põneviku lavastas Helen Rekkor, kunstnik on Johannes Valdma, helilooja Laura Sinimäe, grimmikujundaja Triin Tulp ja valguskujundaja Rene Topolev.