Helen Rekkor ühendab Saksamaal publiku ette jõudvas lavastuses improteatri tehisintellektiga

"Tavaliselt on enne etendust ammuilma selge, millist lugu laval mängima hakatakse. Rollid on ammu jaotatud, video- ja helilahendused on turvaliselt purgis. Meil aga nii lähe. Etenduse algues mõtleb publik välja tegelased ja sündmuspaiga. Kuid kogu tekst (ja tegelikult ka muusika ning visuaal) sünnib otse publiku silme all – tehisintellekti sulest," selgitasid tegijad ja lisasid, et näitlejad peavad verivärske näidendi ka kohe ette mängima.

Alates 2025. aasta augustist juhib Saksamaa suurimat laste- ja noorteteatrit koos Ulrike Lessmanniga eestlasest dramaturg Mihkel Seeder, kes plaanib tjg. lavadele tuua ka Eesti teatritegijaid. Esimese sammuna kutsus ta külla lavastaja Helen Rekkori, kes alustas oma AI-katsetusi lavastusega "Konsiilium" Paide Teatris (2023).

Lavastuse idee autor ja lavastaja on Helen Rekkor, kunstnik Sander Põldsaar, arendaja Helena Väinmaa, dramaturg Oliver Meyer, helidisainer Karolin Killig, lavastaja assistent Elisa Ender. Lavale astuvad Mats Ole Albrecht, Josephine Buchwitz, Delia Fiordilino, Mirko Näger-Guckeisen, Paul Oldenburg ja Oliver Meyer. Etendused on saksa ja inglise keeles.