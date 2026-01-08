X!

Helen Rekkor ühendab Saksamaal publiku ette jõudvas lavastuses improteatri tehisintellektiga

Teater
"PL[AI]" Autor/allikas: Julia Metzner
Teater

9. jaanuaril 2026 esietendub Saksamaal Dresdenis Theater Junge Generationis (tjg.) Eesti-Saksa ühislavastus "PL[AI]", mis ühendab improteatri tehisintellektiga.

"Tavaliselt on enne etendust ammuilma selge, millist lugu laval mängima hakatakse. Rollid on ammu jaotatud, video- ja helilahendused on turvaliselt purgis. Meil aga nii lähe. Etenduse algues mõtleb publik välja tegelased ja sündmuspaiga. Kuid kogu tekst (ja tegelikult ka muusika ning visuaal) sünnib otse publiku silme all – tehisintellekti sulest," selgitasid tegijad ja lisasid, et näitlejad peavad verivärske näidendi ka kohe ette mängima.

Alates 2025. aasta augustist juhib Saksamaa suurimat laste- ja noorteteatrit koos Ulrike Lessmanniga eestlasest dramaturg Mihkel Seeder, kes plaanib tjg. lavadele tuua ka Eesti teatritegijaid. Esimese sammuna kutsus ta külla lavastaja Helen Rekkori, kes alustas oma AI-katsetusi lavastusega "Konsiilium" Paide Teatris (2023).

Lavastuse idee autor ja lavastaja on Helen Rekkor, kunstnik Sander Põldsaar, arendaja Helena Väinmaa, dramaturg Oliver Meyer, helidisainer Karolin Killig, lavastaja assistent Elisa Ender. Lavale astuvad Mats Ole Albrecht, Josephine Buchwitz, Delia Fiordilino, Mirko Näger-Guckeisen, Paul Oldenburg ja Oliver Meyer. Etendused on saksa ja inglise keeles.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

13:35

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

13:29

"Püha Sõprus" on jaanuaris pühendatud Sundance'i filmifestivalile ja Robert Redfordile

13:17

Headreadi raamatuaasta blogi: Brigitta Davidjantsi "Plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte"

10:02

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

09:30

Helen Rekkor ühendab Saksamaal publiku ette jõudvas lavastuses improteatri tehisintellektiga

09:18

Pildid: Jõhvis algasid German Golubi uue filmi "Teie teenistuses" võtted

08:41

Galerii: Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

07.01

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

07.01

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

07.01

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.01

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

07.01

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

07.01

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

06.01

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

09:18

Pildid: Jõhvis algasid German Golubi uue filmi "Teie teenistuses" võtted

10:02

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

07.01

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

07.01

Arvustus. Lõunaosariikide Poirot tegutseb jälle

07.01

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

07.01

Ugala teater jagas 106. sünnipäeval kolleegipreemiaid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo