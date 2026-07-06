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Pildid: algasid Helen Rekkori uuslavastuse "Kuuvalgel" proovid

Teater
Algasid Helen Rekkori uuslavastuse
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Teater

Lavastaja Helen Rekkori käe all jõuab augustis Haapsalus publiku ette Terrence McNally näidend "Frankie and Johnny in the Claire de Lune".

Lavastaja Helen Rekkor tunnistas, et lugemise käigus on emotsioonide tagasihoidmine osutunud võimatuks, sest näitlejatel on tekstiga koheselt sündinud väga ehe ja vahetu kontakt. 

"McNally näidend on lihtsalt nii äge. Need tegelased on korraga naljakad, kohmetud, üksikud ja ka valusalt äratuntavad. Mul ikkagi oli hetki, kus ma uppusin pisaratesse. See on väga haruldane, kui tekst mõjub niimoodi isegi siis, kui näitlejad alles istuvad laua taga ja loevad," ütles ta.

"Kuuvalgel" räägib ühest suveööst. Mees ja naine on just koos maganud. Naine soovib õhtu lõpetada ja naasta oma harjumuspärasesse üksindusse. Mees ei lahku. Ta usub, et nende vahel on juhtunud midagi erakordset. Öö jooksul hargneb lahti koomiline, valus, ebamugav ja hell vestlus kahe inimese vahel, kes püüavad otsustada, kas teine inimene on usaldust väärt.

"Mind huvitab selle loo juures küsimus, kas inimene üldse julgeb tänapäeval teisele inimesele lähedale tulla. Me räägime piiride kehtestamisest, nõusolekust, traumast ja vaimsest tervisest palju rohkem kui 1987. aastal, mil see tekst ilmavalgust nägi, aga küsimus on ikka sama: kas ma julgen ennast teisele inimesele päriselt avada? Millised on riskid?" küsis Rekkor.

Lavastuses mängivad Kaia Skoblov ja Karl-Markus Pihlakas, kelle jaoks on see debüüt Eesti lavadel. Pihlakas lõpetas hiljuti Berliini teatrikooli Reduta-Berlin Schauspielschule für Theater und Film. "Kuuvalgel" kunstnik on Johannes Valdma, valguskunstnik Priidu Adlas, helikujundaja Villem Rootalu.

Suvelavastust "Kuuvalgel" mängitakse Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumis augusti jooksul.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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