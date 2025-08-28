X!

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

"Viimase kolimise" esimene proov
Kellerteatri kaheksas hooaeg algab kahe uue põneviku – Sam Holcrofti totalitaarse trilleri "Peegel" ja Paul Piigi põneviku "Viimane kolimine" proovidega. Mõlemad lood jõuavad vaatajate ette oktoobris.

Sam Holcrofti "Peeglis" astuvad lavale näitlejad Jan Uuspõld, Veikko Täär, Liis Haab, Riho Rosberg, Hans Kristian Õis ja Roland Laos ning muusik Marta-Jaana Staškevitš.

Uue põneviku tõlkis Mario Pulver ja lavastab Kellerteatri kunstiline juht Andres Roosileht, kujunduse loob Marge Martin, helikujundaja on Ove Kuth Soosaar, valguskujundaja Rene Topolev ning grimmi lahendused teeb Triin Tulp. Lavastus jõuab publiku ette 31. oktoobril Salme Kultuurikeskuse suurel laval.

"Peegli" tegevus toimub totalitaarses riigis. Automehhaanik Adem Nariman kirjutab näidendi sellest, mida näeb, mitte sellest, mida Kultuuriministeeriumi arvates peaks nägema. Hargnema hakkab ohtlik ja vaimukate dialoogidega põnevik, mis seab vaatajate ette peegli, teravate küsimustega võimu, tsensuuri ja sõnavabaduse teemadel. Näidend "Peegel" (A Mirror) esietendus esmakordselt vaid kaks aastat tagasi Londonis Almeida teatris.

Paul Piigi kirjutatud triller "Viimane kolimine" on uus eesti psühholoogiline põnevus-draama, mis uurib süü ja vastutuse piire, aususe ja petmise tagajärgi ning armastuse ja kaotuse haprust.

Tommi ja Marii ostsid omale uue kodu ja käimas on kolimine. Koos kolijatega minevikus kolistades tuleb aga välja kola, mida ei tahaks meenutada ja olukord kisub kiirelt rohkem kui kriitiliseks. Nelja tegelase vahel põimuvad konfliktid paljastavad saladusi ja varjatud motiive, tuues esile küsimuse: kas õiglus on võimalik?

Trilleris mängivad Kaisa Selde, Rauno Kaibiainen, Markus Truup ja Karl Edgar Tammi Lavastab Helen Rekkor, kunstnik on Johannes Valdma, helilooja Laura Sinimäe, grimmikujundaja Triin Tulp ja valguskujundaja Rene Topolev. "Viimane kolimine"  esietendub 9. oktoobril Kellerteatri Püssirohuaida saalis.

