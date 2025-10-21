Kellerteater kogub uueks põnevikuks Tinderi lugusid

Eesti esimene põnevusteater ja lavastaja Kristina Paškevicius võtavad järgmisel kevadel ette deitimisõudused, suhte-horror'i ja paaritumistraagika ning toovad välja dokumentaalse teatritüki Eesti inimeste seiklustest internetikohtingute maal.

Näidendi autor Andra Teede otsib uue tüki alusmaterjaliks tõestisündinud lugusid Tinderi ja sarnaste tutvumiskeskkondade seikluste kohta nii kokkuvõtva jutu, kopeeritud teksti kui ka kuvatõmmisena. "Meie tahame kõike teada," ütles autor, "Ja ära muretse, lõpuks jõuab lavale ikka ilukirjanduseks segatud tükk päris näitlejatega, kus kõik nimed ja faktid on muudetud, et sinu ja vestluskaaslaste privaatsust kaitsta. Aga salamisi võid publikus muiata, et valasid oma hullud eksid näidendisse ja sealt ei saa nad enam kunagi välja. Muretseda pole vaja – me muudame ära kõik nimed ning garanteerime 100 protsenti anonüümsuse."

Teater ootab nii seikluste kirjeldusi kui ka kuvatõmmiseid vestlustest otse autori aadressile andra@kellerteater.ee või Kellerteatri lehel. Lugusid oodatakse kuni 2. novembrini.