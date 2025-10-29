Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

"Peegli" tegevus toimub totalitaarses riigis, kus automehhaanik Adem Nariman kirjutab näidendi sellest, mida näeb, mitte sellest, mida kultuuriministeeriumi arvates peaks nägema.

"Minu jaoks on selle loo juures huvitav see, et me oleme alati täpselt ühe valimistsükli kaugusel autokraatiast. Algab see sellest, et me ei luba endal rääkida teatavaid asju, siis hakkame taunima seda teiste juures ja sinna on ainult üks samm, kui ühes tsiviliseeritud riigis hakatakse juba raamatuid keelama," ütles lavastaja Andres Roosileht.

Esimest korda lööb Kellerteatri lavastuses kaasa näitleja Jan Uuspõld.

"Tegemist on ohudraamaga, aga me ise püüame seda käsitleda kui satiiri. Siin seatakse peegel liiga sumbunud ja stagneerunud ühiskonna juhtide suunas, kes kruvisid liiga kinni kipuvad keerama, ja siin on ilus metafoor sees, et mis juhtub kruvi või poldiga, mis liiga pinge all kinni keeratakse," ütles osatäitja Jan Uuspõld.

Lavastust saadab elav muusika Marta-Jaana Staškevitši esituses.

"Siin on selliseid löövaid rivilaule, natuke ilusamat ja ka ekspressiivsemat tšellomuusikat," ütles helikujundaja Ove Kuth Soosaar.

Lavastuse kunstnik ja videokujundaja on Marge Martin, etendused toimuvad alates 31. oktoobrist Salme kultuurikeskuse suures saalis.