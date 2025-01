Kellerteatri uues põnevikus mängiv Toompere: aju vajab väikest kõdi

Teisipäeval, 21. jaanuaril esietendub Kellerteatris Michele Lowe'i psühholoogiline põnevik "Saagi lõhn", kus astuvad lavale näitlejad Harriet Toompere, Liis Haab ja Kaisa Selde.

Lavastuse keskmes on kolm naist, kelle mehed on eluaegsed head sõbrad olnud. Loo tegevustik rullub lahti paaride ühisel õhtusöögil, kui naised köögis kokku saavad. "Naised hakkavad köögis koorima, hakkima, pesema, klatšima ja vispeldama. Seda nii otseses kui ka kaudses mõttes," tõstis Toompere kultuurisaates "OP" loolt katteloori.

Haab selgitas, et loo keskmes olevad naised on oma elus jõudnud punkti, kus nad on nii ummikus, et kasutavad väljapääsuks väga äärmuslikke meetodeid. "See on ikkagi põnev ja pingeline," märkis ta.

Lavastuse seab lavavalmis Andres Roosileht, kes oli ühtlasi Toompere kursusevend. Toompere sõnul on nende koostöö väga sujuvalt läinud. "Andres loob väga helge ja sõbraliku ja humoorika õhkkonna. Mul on väga meeldiv. Aga eks ikka, selles suhtes ta on lavastaja, vaatan alt üles."

Ka lavapartneritele jagus Toomperel kiidusõnu. "Väga tore on tüdrukutega kohtuda, aga juba tundub, et see aeg saab otsa. Me alles ütlesime tere ja juba hakkab tükk valmis saama. Prooviperiood oleks võinud olla pikem, pool aastat vähemalt."

Haab usub, et põnevikud aitavad vaatamata tõsistele teemadele vaatajate ellu helgust tuua. "Kui sa näed, et kellelgi on halvasti, siis sa saad aru, et tegelikult sul endal on hästi," arutles ta.

Toomperele meeldib põnevikega kaasas käiv nuputamine. "Kui ma mõtlen, miks mina neid teoseid vaatan või loen, siis põhiline on mõistatuse lahendamise soov. Ma arvan, et aju vajab väikest kõdi, mitte seda, et kedagi valusasti tükeldatakse."