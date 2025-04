Kellerteatris esietendub auhinnatud inglise kummituslugu "2:22"

Lavastuse tegevus leiab aset 24 tunni jooksul ühes Londoni vanas linnaosas, Jenny ja Sami hiljuti soetatud Victoria-aegses majas. Jenny arvab, et nende uues kodus kummitab ja soolaleivapeol läheb vaidluseks, kas surnud võivad tõesti elavate maailma naasta? Miski kummaline ja hirmutav hakkab justkui lähenema. Toimub see päriselt, on see liigselt vohav kujutlusvõime või mängib keegi nendega? Kui kell saab 2:22, siis saavad nad teada …

Kellerteatris lavale jõudev näidend vaeb mänguliselt ületamatut lõhet seesmise veendumuse ehk usu ja ratsionaalse maailma-kirjeldamise vahel.

Autor Danny Robins ütleb oma näidendi eessõnas: "Ükskõik, kas usume kummitustesse või mitte, on nad siiski ühiskonna puhvriks elu ja surma vahel. Ja elu ilma kummitusteta – kus iga nurgatagune ja pragu on nii hästi valgustatud, et ükski surnu ei saa peituda, või ei saa hoopis meie peituda surma eest – on tõeliselt hirmutav mõte. Äkki pole põhiküsimus mitte see, kas kummitused on olemas, vaid kas meie suudame eksisteerida ilma kummitusteta?"

"2:22" jõudis esmakordselt Londonis West Endis lavale 4 aastat tagasi ja pälvis 2022. aastal Laurence Olivier Awards'il kolm nominatsiooni, muuhulgas parima uue näidendi kategoorias, ning parima uue näidendi preemia Whatsonstage Awards auhindade jagamisel

Uues põnevikus mängivad näitlejad Pääru Oja, Getter Meresmaa (Eesti Noorsooteatrist), Janek Joost ja Maarja Tammemägi. Robinsi näidendi tõlkis Pirjo Jonas, kujunduse loob Illimar Vihmar, valguskunstnik on Priidu Adlas, helilooja Ove-Kuth Soosaar ning videokujundaja Lauri Urb.

Lavastus jõuab publiku ette 4. mail kell 19.00 Telliskivi Loomelinnakus, Von Krahli Teatris. Sel kevadel mängitakse lavastust vaid kahel korral 4. ja 6. mail.