Kellerteatris jõuab lavale psühholoogiline põnevik "Saagi lõhn"

Kellerteatris on esietenduseni jõudmas psühholoogiline põnevik "Saagi lõhn". Populaarse Ameerika näitekirjaniku Michele Lowe' paljumängitud näidend jõuab Eesti lavale esimest korda ja selle tõlkis Lauri Lomper.

Näidendi autor ise on öelnud, et talle meeldib kirjutada inimestest, kes soovivad elus suurt muutust, kuid samas kardavad seda ellu viia. Käesolevas loos otsivad kolm meeleheitele aetud naist väljapääsu oma karile jooksnud abieludest. Nii kujuneb süütust õhtusöögist kõikide elusid muutev öö.

"Argisel moel õudust on selles loos nii palju, et just argisel moel sünnib midagi hirmsat, kolme naise peas sünnib mõte ja soov millestki hirmsast," tutvustas lavastaja Andres Roosileht.

Peaosalisi kehastavad Harriet Toompere, Liis Haab ja Kaisa Selde.

"Ta annab näitlejatele suurepärase võimaluse mängida, sest seda võib mängida mitmes erinevas võtmes. Näitlejatel on mänguruumi ja nad kasutavad seda suurepäraselt ära, et siin natukene lammutada oma rollidega. Mind inspireeribki see, kuidas näitlejad mängivad ja kui ägedalt nad seda teevad," jätkas lavastaja.

Lavastuse kujunduse lõid Marge Martin, Rene Topolev, Mario Maripuu ja Triin Tulp.

"Saagi lõhn" esietendub Kellerteatris 21. jaanuaril.