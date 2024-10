Pildid: Kellerteatris algasid kahe uue põneviku proovid

Rupert Holmesi "Kaasosalises" astuvad lavale näitlejad Liina Tennosaar, Liis Haab, Riho Rosberg ja Agur Seim. Uue põneviku tõlkis ja lavastab Kellerteatri kunstiline juht Andres Roosileht, kujunduse loob Marge Martin, valgus- ja videokunstnik on Rene Topolev ning grimmi lahendused loob Triin Tulp. Lavastus jõuab publiku ette 21. novembril Kumu auditooriumis.

Rupert Holmesi põnevik saab alguse kui Derek ja Janet ootavad jõukas inglise maamõisas külalisi. Naine on otsustanud oma mehe mõrvata, kuid see ei ole nii lihtne, kui tundub. Näidend muutub keeruliseks labürindiks, kus tegelased vahetavad pidevalt rolle varjates osavalt oma tegelikke eesmärke. Iga pöörde juures tundub, et keegi teab rohkem, kui välja näitab ja iga skeemi taha peitub teine, veelgi keerukam plaan.

"Nelja näitlejaga trillerid on tänapäeval tavalised. Isegi kahe ja kolmega mängitakse. Aga loogiliselt võttes ei tohiks nii väheste näitlejatega trilleris enne teist vaatust keegi surma saada. Või tohib? Või kas surm peaks leidma aset alles siis kui eesriie langeb? Või pärast seda? Rupert Holmesi näitemäng seab minut-minuti haaval küsimuse alla vaataja ja näitleja loogika ja enne eesriide sulgumist on tõesti keeruline mõista, kes ja miks mõrvati," leidis lavastaja Andres Roosileht.

Rupert Holmes (sünninimi David Goldstein) on Briti-Ameerika helilooja, laulja, laulukirjutaja ja näitekirjanik. Maailmakuulsust tõid talle hittsinglid "Escape (The Piña Colada Song)" (1979) ja "Him" (1980). Muusikali "Edwin Droodi mõistatus" eest pälvis Holmes kaks Tony auhinda.

Vahur Kelleri kirjutatud ja lavastatud pidusöögiga muusikaline põnevik "Kuradi restoran" esietendub 30. novembril Kellerteatri Püssirohuaida saalis. Lavastuses mängivad Teele O'Brock, Hans Kristian Õis, Ülle Hertmann-Knop, Mirtel Põdra ja Marc Stefan Sepp. Kunstnik on Britt Urbla Keller, helilooja ja muusikajuht Siim Aimla, koreograaf-lavastaja Kristina Paškevicius, lavavõitluse seadja Indrek Sammul, grimmikujundaja Triin Tulp ja valguskujundaja Mario Maripuu.

"Kuradi restoran" on maailmalõpu hingetoitlustusasutus, kus kuradi mõnusa bluusi ja soul'i saatel kistakse eest maskid ning paljastatakse kriminaalsed saladused. Etenduste ajaks ehitatakse Kellerteatri saal ümber laudadega restoraniks ja piletihind sisaldab lisaks etendusele ka külluslikku külma lauda ja pokaali veini. Kuigi piletiga külastajaid ei kiusata ja tegevusse kaasa ei haarata, hakkab restoranis sündmustik hargnema otse publiku keskel.