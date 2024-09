Kellerteatris esietendub Hiina näitekirjaniku psühholoogiline põnevik "Vale"

Nick Rongjun Yu näidend "Vale" on terav, sünge ja üllatav draama, mis on ülesehitatud pingelise psühholoogilise politsei ülekuulamisena. Arsti kahtlustatakse oma naise tapmises. Klaustrofoobses ülekuulamisruumis püüab politseinik järjekindlalt arstilt ülestunnistust saada. Politseiniku hinges peavad võitlust tema enda deemonid ja üha enam saab selgeks, et need kaks meest on omavahel rohkem seotud, kui esmapilgul näib.

"Tegemist on põneva draamanäidendiga, mille kihid avavad end väga raskesti. Aga seda rõõmsam ja rahuldustpakkuvam on nautida kahe huvitava näitleja mängu, kui oleme taas mõne uue sõlme lahti kangutanud," leidis lavastaja Toomas Täht.

Näidendi autor Nick Rongjun Yu sündis 1970. aastal Yu külas Anhui provintsis. Ta on Hiina enim mängitud näitekirjanik, kes on kirjutanud 35 näidendit erinevates žanrites. Shanghai Füüsilise Hariduse Instituudis taastusravi õppinud Yu elu muutus radikaalselt pärast Shanghai Draamakunstide keskuses "Othello" lavastuse nägemist.

Vaatamata Hiina valitsuse tsensuurile käsitleb Yu osavalt tabuteemasid ühtviisi otsesel kui ka delikaatsel viisil, mängides alternatiivsete dialoogivormide, struktuuri ja dramatiseeringutega. Tema näidendid on võitnud Hiinas arvukalt auhindu ning neid on tõlgitud mitmesse keelde ja lavastatud rahvusvahelistel teatrifestivalidel.

Kellerteatri põnevikus mängivad Andres Roosileht ja Rauno Kaibiainen, lavastaja on Toomas Täht, lavakujundaja Karmo Mende, valguskunstnik Priidu Adlas ja helilooja Ove-Kuth Soosaar.