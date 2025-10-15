Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

"Svingerid II" toob ekraanile tagasi Jan Uuspõllu (Indrek), Elina Pähklimäe (Elen), Ago Andersoni (Andrus) ja Elina Reinoldi (Tiina). Indrek, kunagine bravuurikas enesekindel mees, on pidanud pealt vaatama, kuidas tema naine äris suurt edu saavutab, samal ajal kui tema enda uljad investeeringud on majandusliku olukorra pea peale pööranud. Otsides lohutust vasakult ja paremalt, satub ta kokku Ingaga (Jekaterina Linnamäe), kes ei kavatse olla lihtsalt juhuslik vallutus.

Koos Andruse ja Tiinaga otsivad paarid oma muredele lahendust ebaharilikust paariteraapiakeskusest "Draama-Maa", kus mängitakse läbi kõikvõimalikke suhteharjutusi, kuid tulemuseks on hoopis uued probleemid.

Kaaslavastaja Tanel Ingi sõnul olid seekordsed võttepaigad väga erilised. "Komöödia on väga keeruline žanr. Imetlen väga, kuidas kõik näitlejad tabasid ära selle n-ö mänguvõtme. Pakuti välja palju erinevaid variante, kuidas mingit stseeni ja olukorda lahendada, et sellest maksimum kätte saada. Kui näitlejal on endal lõbus ja ta saab piire ületada, siis see pakub kõrvaltvaatajale alati naudingut. Seda nad filmis teevadki – hullavad nii, et neid vaadates ununeb kõik muu," lausus Ingi.

Peaosaliste kõrval astuvad teistes rollides üles Rain Tolk, Oskar Punga, Karin Rask, Margus Jaanovits, Nils Mattias Steinberg, Veiko Täär, Kristian Sarv, Carmen Mikiver jpt.

Filmi lavastajad on Andrejs Ēķis ("Klassikokkutulek" Läti versioon, "Svingerid", "Dream Team") ja Tanel Ingi ("Svingerid" ja "Asjad, millest me ei räägi").

Produtsendid on Apollo Film Productionsist Tanel Tatter, Veiko Esken ning Andrejs Ēķis Cinevilla Studiost. Filmi operaatoriteks on Gatis Grīnbergs ja Ivo Skanstiņš, kunstnik Maija Jansone, kostüümikunstnik Sigita Putniņa, helilooja Aigars Grāvers.

Stsenaristideks Andrejs Ēķis, Timo Diener ja Tanel Ingi. "Svingerid II" valmib Eesti ja Läti koostöös. "Svingerid II" jõuab kinodesse 3. aprillil 2026 ning filmi levitab Hea Film.