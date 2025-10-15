X!

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

Film
Lätis lõppesid mängufilmi
Vaata galeriid
31 pilti
Film

Riias lõppesid Andrejs Ēķise ja Tanel Ingi mängufilmi "Svingerid II" võtted. Film jõuab kinodesse 3. aprilill 2026.

"Svingerid II" toob ekraanile tagasi Jan Uuspõllu (Indrek), Elina Pähklimäe (Elen), Ago Andersoni (Andrus) ja Elina Reinoldi (Tiina). Indrek, kunagine bravuurikas enesekindel mees, on pidanud pealt vaatama, kuidas tema naine äris suurt edu saavutab, samal ajal kui tema enda uljad investeeringud on majandusliku olukorra pea peale pööranud. Otsides lohutust vasakult ja paremalt, satub ta kokku Ingaga (Jekaterina Linnamäe), kes ei kavatse olla lihtsalt juhuslik vallutus. 

Koos Andruse ja Tiinaga otsivad paarid oma muredele lahendust ebaharilikust paariteraapiakeskusest "Draama-Maa", kus mängitakse läbi kõikvõimalikke suhteharjutusi, kuid tulemuseks on hoopis uued probleemid.

Kaaslavastaja Tanel Ingi sõnul olid seekordsed võttepaigad väga erilised. "Komöödia on väga keeruline žanr. Imetlen väga, kuidas kõik näitlejad tabasid ära selle n-ö mänguvõtme. Pakuti välja palju erinevaid variante, kuidas mingit stseeni ja olukorda lahendada, et sellest maksimum kätte saada. Kui näitlejal on endal lõbus ja ta saab piire ületada, siis see pakub kõrvaltvaatajale alati naudingut. Seda nad filmis teevadki – hullavad nii, et neid vaadates ununeb kõik muu," lausus Ingi.  

Peaosaliste kõrval astuvad teistes rollides üles Rain Tolk, Oskar Punga, Karin Rask, Margus Jaanovits, Nils Mattias Steinberg, Veiko Täär, Kristian Sarv, Carmen Mikiver jpt.  

Filmi lavastajad on Andrejs Ēķis ("Klassikokkutulek" Läti versioon, "Svingerid", "Dream Team") ja Tanel Ingi ("Svingerid" ja "Asjad, millest me ei räägi").

Produtsendid on Apollo Film Productionsist Tanel Tatter, Veiko Esken ning Andrejs Ēķis Cinevilla Studiost. Filmi operaatoriteks on Gatis Grīnbergs ja Ivo Skanstiņš, kunstnik Maija Jansone, kostüümikunstnik Sigita Putniņa, helilooja Aigars Grāvers. 

Stsenaristideks Andrejs Ēķis, Timo Diener ja Tanel Ingi. "Svingerid II" valmib Eesti ja Läti koostöös. "Svingerid II" jõuab kinodesse 3. aprillil 2026 ning filmi levitab Hea Film. 

Toimetaja: Neit-Eerik Netsor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:47

Kaks albumit ja raamatu valmis saanud Jancis: mu elu on praegu segadus

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

12:26

Suri keraamik Evi Mardna

09:59

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

09:52

Eesti kinodesse jõuab tänavune Cannes'i filmifestivali võidufilm

08:00

Kultuuri kodu | Peeter Jalaka jaoks on teater katel, kuhu saab kõiksugu asju panna

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

14.10

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 154 kunstnikku

14.10

EMTA Müriaadfest on tänavu pühendatud juubilaridest eesti heliloojatele

14.10

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

14.10

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

14.10

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

14.10

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

14.10

Ülekanne lõppenud: kuidas tagada muusikute järelkasv?

14.10

Arvustus. "Üksinda" kui uksepaotus koolinoorte mäslevasse sisemaailma

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo