X!

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

Kunst
Kaia Lehari
Kaia Lehari Autor/allikas: Eesti Kunstnike Liit
Kunst

Meie seast lahkus 82-aastasena disainiajaloolane, EKA emeriitdotsent Kaia Lehari (16.01.1944-07.05.2026), kes on andnud olulise panuse mitme põlvkonna disainerite ja kunstiteadlaste kujunemisse.

Kaia Lehari kasvas Pärnus ja suundus kunstiajalugu õppima Leningradi ülikooli. Pärast ülikooli lõpetamist 1967. aastal sattus Lehari sellesse eesti kraadiõppurite rühma, kes n-ö eksperimendi korras võeti Moskva ülikooli esteetika aspirantuuri. Kandidaadiväitekirja "Ruumi organiseerimine arhitektuuris kui esteetiline probleem" kaitses ta 1972. aastal.

Pärast kaitsmist töötas ta Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudis, koostades arhitektide Alar Kotli ja August Volbergi loomingu ülevaateid. 1976. aastal võeti Lehari tööle ERKI-sse, kus ta õpetas eestkätt disainiajalugu ja esteetikat. Noore esteetikuna koostas ja tõlkis ta eestikeelset kunstiteooria mõistmist avardanud kogumikud "Kunst ja ühiskond" (1976, 1979, 1983) ning oli üks esimesi disainikriitikuid Eestis.

1997. aastal ilmus Lehari monograafia "Ruum. Keskkond. Koht", millele järgnes koos Virve Sarapikuga ette võetud rahvusvaheline konverentsi- ja kogumikusari "Koht ja paik" alates 1998. aastast, kuhu esteetikute kõrval kutsuti esinema arhitektuuriuurijaid, semiootikuid, inimgeograafe, kirjandusteadlasi jt.

Lehari oli Rahvusvahelise Esteetikaassotsiatsiooni, Eesti Kunstnike Liidu ja Põhjamaade Fenomenoloogia Seltsi liige ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu auliige. Aastal 2006 pälvis ta kultuurkapitali "Ela ja sära" stipendiumi.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:08

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

14:01

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

13:04

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

12:32

Keeleminutid. Tühi kõht on kõige parem sõnalooja

12:24

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

10:43

LUULETUS | Kristiina Ehin

10:39

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

09:37

Eesti eramuuseum hoiab kultuurimälu lõhna, maitse ja vestlusega

09:30

Arvustus. Teie aeg on saabunud, Kurva Kuju Rüütel

09:25

Kirjandusfestival Prima Vista toob tänavu Tartusse kirjanikke Soomest, Norrast ja Taanist

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.05

Robert Nikolajev: Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad

09.05

Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

09.05

Suri muusikateadlane Tiia Järg

09.05

Galerii: Euroopa päeva kontsert Vabaduse väljakul

09.05

Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

09.05

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

09.05

"OP": Pariisi raamatukogus juhatab vägesid eestlasest peaspetsialist

18.09

Arvustus. "Emalõvi" kõõlub sotsiaaldraama ja trilleri piirialal

12:24

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

10.05

Priit Raud: 90-ndatel oli ainuüksi katsetamine skandaalne

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo