Sõjaväeorkestri uus juht Samuel Jalakas: oleme tööandjana hinnatud

Eesti sõjaväeorkestri uus juht on orkestri senine trompetist Samuel Jalakas, kes sõnas Klassikaraadio saates "Delta", et esialgu püüab ta sisse elada ja jätkata tegutsemist vähemalt sama hästi, kui on varasemalt tehtud.

Sõjaväeorkestriga liitus Jalakas trompetistina 2019. aastal, mil orkester kandis veel kaitseväe orkestri nime. Jalakas meenutas, et see oli paras šokk, kui kaitseväe orkester ümber struktureeriti. "Ma tulin politseiorkestrist ja tol hetkel tundus, et see on kaljukindel koht, et seal ei tohiks midagi juhtuda. Aga juhtus," nentis ta. Kui kaitseväeorkestris oldi ka kaitseväelased ja tegevteenistujad, siis nüüd on poole tööajaga kaasnenud rohkem vabadust, kuid ka vajadus teise sissetulekuallika peale.

Sõjaväeorkestri orkestrant on Jalaka sõnul kombinatsioon muusikust ja sõjaväelasest. "Pilli peavad suutma mängida, aga ka rivis sirgelt seista ja täpse sammuga astuda," sõnas orkestrijuht.

Muusikute puudust Jalaka sõnul orkester tundma ei pea. "Me oleme tööandjana ikkagi hinnatud, inimesed tahavad tulla," sõnas ta. Ka Jalaka orkestrijuhiks saamisest vabaks jäänud trompetisti koha vastu tunti huvi juba enne ametliku pressiteate välja saatmist. "Kindlasti ütleks, et huvi on pigem suur selle koha vastu," ütles ta, kuid nentis, et välismaa muusikuid madal koormus ja väike palk siiski ei meelita.

Vabariigiaastapäev tuleb orkestrile tihe päev, hommikul mängitakse mälestustseremoonial ja marsitakse rongkäigus, õhtul mängitakse presidendi ballil aga külalistele tantsuks. Lisaks riiklikele ja protokollilistele sündmustele võetakse vastu ka tellimusesinemisi.

Repertuaaris on sõjaväeorkestrile kohaselt olulisel kohal kõiksugu marsid, kuid lisaks hoitakse au sees ka üldist puhkpillimuusika kultuuri. "Meil on tulemas 9. oktoobril muusikaakadeemia suures saalis sügiskontsert. Seekord tuleb Rootsi endine kaitseväe orkestrite dirigent Leif Karlsson juhatama kontserdi esimest klassikalist poolt ja võtab endaga ka natuke Rootsi muusikat kaasa," rääkis Jalakas.

Oma uues rollis kavatseb Jalakas jätkata oma eelkäijate aetud rada. "Esialgu püüan sisse elada ja jätkata sama hästi kui on varasemalt tehtud ja hoida seda joont," sõnas ta.