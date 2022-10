Sõjaväeorkestri juht Simmu Vasar: orkestrandid on olukorraga leppinud

Eelmisel aastal sügisel alustas sõjamuuseumi koosseisus tööd Eesti Sõjaväeorkester, mis varem kuulus Eesti Kaitseväeorkestri nime all kaitseväe koosseisu. Orkestri juht ja peadirigent Simmu Vasar käis "Deltas" rääkimas, kuidas orkestril läinud on.

Vasar selgitas, et sõjaväeorkestri töökoormus on võrreldes kaitseväeorkestri omaga poole väiksem. Peamiselt tuleb orkestrantidel mängida riigi protokollilistel üritustel – näiteks presidendi lossi juures toimuvatel vastuvõttudel, paraadidel ja riiklikel pühadel toimuvatel sündmustel. Samuti kaetakse osaliselt ka kaitseväe vajadusi ning näiteks mängitakse ka siis kui Eestisse tulevad teiste riikide kaitseväe juhatajad.

Üheks suuremaks erinevuseks on uues koosseisus see, et nüüd saavad kõik soovijad orkestri endale mängima tellida. Kuigi seda võimalust kasutavad tema sõnul enamasti riigiasutused – näiteks erinevad ministeeriumid – on ka muud huvilised neid üritustele mängima palganud. Siiski rõhutas Vasar, et eriüritustele loota ei saa.

Vasar selgitas, et koormuse vähendamine tõi orkestrantidele ka väiksema palga, mistõttu pidid muusikud endale mõne muu elatusallika juurde otsima, sest orkestrandipalgast pole praeguste hindade juures võimalik ära elada. Dirigendi sõnul tõi uus töökorraldus seega palju segadust juurde.

"Päris paljud on muusikakoolides muusikaõpetajad ja on ka vabakutselisi, kes mängivad bändides ja projektiorkestrites. On ka taksojuhte, ehitajaid ja laotöölisi, sest palk on selline, et ainult sellega praegusel ajal ära ei ela ja tuleb midagi juurde leida," rääkis ta.

"Eks need inimesed, kes on orkestrisse jäänud, on olukorraga leppinud. Seda ei saagi võtta peamise elatusallikana, vaid see on üks mitmest asjast, mida need inimesed nüüd teevad."

Vasar märkis, et kuna inimesed on erinevad, on ka orkestrandid uue elukorralduse erinevalt vastu võtnud. "Mõni paksema nahaga võtab seda paratamatusena ja tuleb teeb selle kivinäoga ära. Teine elab seda võib-olla sügavamalt üle ja laotöö või mõni muu muusikakauge töö seal kõrval tuleb talle raskemini. Ta teebki seda sellepärast, et arved makstud saaksid," kirjeldas ta ning lisas, et kuigi orkestris töötavad muusikud nüüd poole kohaga, oodatakse neilt endiselt täielikku professionaalsust.

"Siiamaani ei ole järelandmisi tehtud. Kõik ikkagi tegelevad ja harjutavad, aga neil on harjutamiseks vabal ajal vähema aega," sõnas Vasar.

Vasar selgitas, et kuna orkestri töö on üsna hetkeline ning tihti tulevad esinemised plaani nädalase etteteatamisega on paratamatu, et mõni orkestrant ei saa teise töö tõttu mängima tulla. "Siiamaani oleme hakkama saanud, aga loomulikult tuleb teha möönduseid ja aeg-ajalt inimesi ära lubada, et neil säiliks teine töö ja tegelikult ei taha inimestega tülli ka minna, et nad ikkagi siia ka tööle edasi jääks," nentis ta.