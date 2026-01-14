Tänavuse August Pulsti stipendiumiga otsitakse pärimusmuusikasaadete loojaid

Teist korda välja antava stipendiumi eesmärk on rikastada laste meediakogemust sisuka ja identiteeti toetava muusikasaatega, mis kõnetab neid keskkonnas, kus nad igapäevaselt liiguvad. Eesti Pärimusmuusika Keskus otsib stipendiumi kaudu nii idee väljatöötajat – sisu, kontseptsiooni, tegelaskujude ja formaadi loojat – kui ka pilootosa või esimeste lühiklippide tootjat, mille maht on 3–5 klippi, igaüks kuni 3 minutit.

Stipendiumi kaudu loob Eesti Pärimusmuusika Keskus võimaluse tänastele loovmõtlejatele oma ideede teostamiseks ja muusikalise kultuuripärandi edasikandmiseks. "August Pulsti tegevus ulatus muusikast ja kontsertkorraldusest muuseumide rajamiseni ning ta tõi esimesena rahvalaulikud ja pillimehed muuseumide avaüritustele," rääkis keskuse programmi- ja haridusvaldkonna juht Margit Kuhi.

Stipendiumiga toob keskus Pulsti eeskujuks, näidates, kuidas loojad ja kultuurikorraldajad saavad pärimuse tähendust kaasaegses kultuuripildis kujundada ja igapäevaelus hoida.

Keskus ootab kandidaate kodulehel ankeeti täitma ning võtab ettepanekuid vastu kahe kuu jooksul pärast stipendiumi väljakuulutamist, kuni 14. märtsini 2026.

Stipendiumi summa on 3000 eurot, mille panevad ühiselt välja Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Eesti Pärimusmuusika Keskus. Konkursi tulemused tehakse teatavaks XVIII üleriigilisel võistumängimisel 27. märtsil Viljandi Pärimusmuusika Aidas.

Esimese August Pulsti stipendiumi pälvis 2024. aastal Kadri Suitsu projekt "Külapillimehi otsides", mille eesmärk oli uurida, kes on tänased kogukonnamuusikud ja millistel kogukonnasündmustel nende pillimäng kõlab.