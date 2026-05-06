Olari Eltsist saab Sinfonietta Rīga kunstiline juht

Normunds Šnē annab kunstilise juhi ametikoha Eltsile üle veidi pärast 20. juubelihooaja lõppu, mis saab punkti kolme kontserdiga 21., 22. ja 23. mail Ventspilsis, Riias ja Rēzeknes.

"Tahan avaldada siirast tänu Normunds Šnēle tema hindamatu panuse eest, millega ta on Sinfonietta Rīga eesotsas edendanud muusikalise keele arengut ja mõistmist Lätis. Lisaks ka Läti rahvusvahelise areenile viimise eest," ütles Läti kultuuriminister Agnese Lāce.

"Olen kindel, et Olari Elts, kes haarab peagi ohjad enda kätte, jätkab mööda Šnē sisse käidud rada ja teeb Läti ning Baltikumi nime ja erakordsed muusikud maailmas veel suuremaks," lisas ta.

Sinfonietta Rīga repertuaar jätkab Šnē aastate jooksul loodud traditsioonide järgimist. Eltsi juhtimise all lubab Sinfonietta Rīga väärtustada barokki ning Viini klassitsismi, avastada 20. sajandi muusikavoole ja -stiile ning otsida rabavaid fenomene kaasaegsest muusikast.

Olari Elts Autor/allikas: Oskars Upenieks/Läti kultuuriministeerium

"Sinfonietta Rīga kunstilise juhi ametikohale astumine on minu suur rõõm ja au. Tegu on orkestriga, mis alles eile oli lapsekingades, aga on tänaseks saanud Baltikumi üheks märkimisväärsemaks koosluseks. Normunds on loonud midagi, mida ei saa lihtsate vahenditega mõõta. Ta on ehitanud orkestri, mis paneb kaasaegses muusikas paika lati, mida palju, nii lähedal kui ka kaugel, järele aimata üritavad," rääkis Elts.

Sinfonietta Rīga on Läti riiklik kammerorkester, mis loodi 2006. aastal.

2014. aastal pälvis Sinfonietta Rīga Tõnu Kaljuste juhtimisel koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga Pärdi "Aadama itku" eest ka Grammy auhinna parima koorimuusika esituse kategoorias.

Aastatel 2016 kuni 2021 oli Sinfonietta Rīga külalisdirigent Paavo Järvi.