Olari Elts: nüüd on riigi kord

19. septembri õhtul toimunud ERSO 99. hooaja avakontserdil ütles peadirigent Olari Elts publikule, et vaatamata suurele eratoetusele praeguste palganumbritega jätkata ei saa. Kultuuriminister Heidy Purga näeb võimalike lahendustena nii kultuurkapitali suuremat kaasamist, kui erakapitali soosimist kultuuri rahastamisel.

ERSO alustas eelmisel reedel oma 99. hooaega. Avakontserdi lõpus tegi rahvusorkestri peadirigent ootamatu pöördumise, milles lausus, et selliste palganumbrite juures orkester enam toimida ei saa. Eltsi sõnul lahkuvad muusikud juba orkestrist väikse palga tõttu

"Olukord on dramaatiline. Minna orkestri ette ja öelda, et nüüd meil on juubel ja nüüd ma pean kümnes kord ütlema seda, et võib-olla järgmine aasta läheb paremaks, kui just on selgunud, et tegelikult ju ei lähe," sõnas peadirigent Olari Elts.

Käesoleval aastal toetas riik ERSO-t 3,8 miljoni euroga, järgmisel aastal tõuseb toetus pisut üle nelja miljoni. Lisaks on ERSO-l ka endal lisafinantse.

"Meil on eratoetused suuremad kui ühelgi regiooni sarnasel intstitutsioonil, meie omatulu on suurem kui regionaalselt ümberringi sarnastel orkestritel, meil on toetajaid rohkem kui enamustel sarnastel riiklikel organisatsioonidel. Ja nüüd on riigi kord, on olnud juba aastaid. Riigis on ju konkreetsed ametikohad, kes selle eest peaks ju vähemalt diskussioonis osalema," lisas Elts.

Kultuuriminister Heidy Purga nõustub, et ERSO on teinud väga tubli tööd eraraha kaasamisel. Minister kohtub ERSO juhtidega järgmisel esmaspäeval, et arutada, kuidas süvenev palgaprobleem sellele vaatamata on tekkinud ja mis olukorra lahendamiseks ette võtta.

"Näiteks meil on kultuurkapital, kultuuriministeeriumist sõltumatu, aga kultuurivaldkonda vägagi toetav. Kultuurkapitali vahendid on ainsad, mis meie valdkonda on aidanud ja võib-olla tuleb kultuurkapitali vahendite jaotamine ümber vaadata, et valdkonda aidata. Kahtlemata on ka eraraha kaasamine oluline. Sellega me teeme tööd, kuidas seda eraraha kaasamist rohkem motiveerida," sõnas kultuuriminister.

Tallinna muusika- ja balletikooli juhi Timo Steineri sõnul saadab olukord noortele muusikutele väga ebakindla sõnumi.

"Kindlasti on ka neid, kes mõtlevad, et tulebki eriala vahetada. Meil on muidugi õppijatel ka see lootus, et võib-olla nende karjäär ei ole ainult eestimaine, võib-olla saab teha ka rahvusvahelist karjääri. Aga ega me ju ei tahaks, et meie enda orkester koosneks ainult mitte-eestlastest ja välismaalastest, ja meie enda muusikud oleksid kõik kusagil mujal. Siis tekiks ju äraspidine efekt, et keda me õpetame ja mille jaoks," leidis Steiner.