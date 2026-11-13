Galerii: Jaanus Samma avas näituse "Idiootide klubi"

Jaanus Samma avas Temnikova ja Kasela galeriis näituse "Idiootide klubi".

Uuel näitusel uurib Jaanus Samma ilu, mälu ja surelikkuse põimumist joonistuste, akvarellide ja vaipade kaudu, tuues kokku traditsioonilised tekstiilimustrid ja surmasümboolika.

Teosed käsitlevad ornamentide ja dekoratiivsete traditsioonide rolli kultuurilise mälu kandjatena, tuues esile pinge ilu ja õõvastava vahel.

Näitus jääb avatuks 23. jaanuarini.