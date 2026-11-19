Simmsalabim on Peeter Simmi nimeline fond, mille eesmärk on toetada noorte filmitegijate õpinguid välismaal, andes võimaluse kasvada, areneda ja tuul tiibadesse saada.

Programmis kokku saanud autorid ja muusikud tõestavad, et Eestist saavad alguse suured ja inspireerivad teekonnad. Simmsalabimi eesmärk on toetada noori nende unistuste poole püüdlemisel, et maailmas kogetu ja õpitu tulevikus ka meie filmikultuuri rikastaks. Fondi patroon on Eesti Kinoliit.

Esimesel Simmsalabimi korraldatud õhtul avaneb publikul harukordne võimalus näha valikut Eesti filmitegijate välismaal õppimise ajal valminud filmidest. Kokku on saanud väga eksklusiivne ja eriilmeline programm, mille teosed on pälvinud rahvusvahelist tunnustust.

Linastuvad Tanel Toomi film "Banana Chocolate" (2009), Alesja Suzdaltseva film "Talk To Them" (2026), Matis Rei "Fulfilament" (2015) ja Markus Andrease "Stories of You and I" (2021).

Õhtu jätkub luule ja hispaania muusika rütmis: esinevad näitlejad Pääru ja Tõnu Oja koos Indrek Kruusimaaga. Hiljem astub lavale BFM-i filmirežii vilistlane Meisterjaan.

Ürituse kogu tulu läheb noorte filmitegijate edasiõppimise fondi Simmsalabim.