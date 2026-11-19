Ennast mitu ringi džässi vallas harinud ning selles võtmes tubli osa oma senisest loomingust salvestanud Ingrid Rabi on rüütanud end artistinimega Ingra, et valida sel korral pealtnäha lihtsakoelisem suund. Teostada ennast popilikumas mõõtmes. Kuigi meloodiad, seaded ning neist läbi jooksvad harmooniad lubavad tema džässijuuri siingi aimata.

"Edasi" on oma suunitluselt päikeseline, teadlikult. Salvestuseks komplekteeritud kaasmuusikud – kitarrist Johannes Laas, klahvpillimängija Mikk Kaasik, bassist Peedu Kass ja trummar Kristjan Kallas – on endale ammu nime teinud ning oskavad ka Rabi ette antud seadetes omi mängulisusi lisaks pakkuda. Koos võetakse sirgjooneline siht tõdemuseni, et mida enam positiivsust sugereerida, seda enam läheb see ehk endaski, miks mitte, ka kuulajas vohama.

Liialt videvikulist "Edasist" ei maksa loota. Rabi melanhoolsemat poolt tasub eelkõige tema varasematelt albumitelt otsida. Hoogsad lood enesekehtestamisest, enesekindlamast sisevaatest, oma tumedamate külgede aktsepteerimisest ning enesehoiust loovad raadiosõbraliku tervikalbumi, mis sobib päeva käivitajaks üsna laiale kuulajaskonnale.