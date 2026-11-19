"Kevadtorm" on Eva Koffi esimene omaelulooliste proosapalade kogu. Raamatu lugusid kannavad mälestused toimunud sündmustest ja olulistest inimestest, eneseks olemise kerge raskus ja iha armastuse järele. Neis lugudes arutleb kirjanik elu põhiküsimuste üle: kus algab inimese enda mina? Kellega see piirneb ja mil moel? Kas parem on elada kõike mäletades või puhta lehena alustades? Kas see maailm, mida me ette kujutame, millest me unistame, on üleüldse olemas?

Koffi kirjanikuteekond algas näite- ja lastekirjanduse juurest. Tema esimene avalikkuse ette jõudnud ilukirjanduslik tekst oli näidend "Meie isa" (2001), mis jõudis aasta hiljem ka Eesti Draamateatri lavale. Sealtpeale on tema sulest ilmunud mitmesuguseid tekste mitmes eri žanris: nii lastele kui ka täiskasvanutele, nii trükis avaldamiseks kui ka laval mängimiseks. Eva Koff on kirjutanud kolm romaani: "Sinine mägi" (2017), "Kirgas uni" (2021) ja "Õhuskõndija" (2025). Teda on kahel korral pärjatud aasta kirjaniku tiitliga.