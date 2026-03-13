Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

Müstilise rühmituse 35maffia 4. märtsil ilmunud lugu "Sydames" on veidi enam kui nädalaga kogunud üle 125 000 kuulamise. Reedese seisuga jääb Nublu superhitt "Kesselaid" koolinoorte hitist maha 2500 igapäevase kuulamisega. ERR-i kultuuriportaal uuris, kes on 35maffia.

Alles 2026. aasta märtsikuu alguses oli kaheksaliikmeline 35maffia veel väiksema ringi saladus. Spotifysse laeti esimene lugu möödunud aasta novembris ning mõned päevad enne aastavahetust anti välja EP "Kolde puiestee", aga kui selle aasta 4. märtsil paisati digikanalitesse särava garage'ist inspireeritud biidi, justkui off-beat, aga tegelikult on-beat salmide ja pinkpantheressiliku refrääniga lugu "Sydames", võttis sõpruskonna muusikategemine hoopis uued mõõtmed.

Justkui eikusagilt tulnud "Sydames" kasvatas endale imekiiresti tiivad ja võttis hoo sisse. Mõned päevad pärast loo ilmumist leitigi ennast juba Spotify Eesti edetabelist. Reede, 13. märtsi seisuga ehk kaheksa päeva peale loo ilmumist on "Sydames" kogunud Spotify avalike numbrite järgi 126 500 kuulamist. Tegelikult on kuulamisi juba aga veidi-veidi alla 160 000, kuna Spotify uuendab kuulamisnumbrid umbes päevase viivitusega.

Sama päeva Spotify Eesti edetabeli esiviiekümnes istutakse esikohal 18 850 igapäevase kuulamisega. Ja sealjuures väga mugavalt. Eesti Laulult üleöö hitiks saanud Nublu "Kesselaid" jääb maha lausa 2500 kuulamisega. Youtube'ist saab uhkele numbrile veel 25 000 kuulamist juurde panna ning ka seal istutakse trending videote esikolmikus.

Nagu juba mainitud sai, siis 35maffia nime all tegutseb kaheksa koolinoort. Bändis on viis lauljat/räpparit: Ekke Kask, Jan Jaaksoo, Joosep Mägi, Rögabert ja Mailill Kroon. Produtsendi ja DJ rolli täidab Filipp Adojaan. Manageerib Georg-Kender Kuusk ning mänedžeri-abina tegutseb Taaniel Truuväärt.

Produtsent Adojaan käib Tallinna Polütehnikumis, ülejäänud liikmed õpivad Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumis. Mitmel rühmituse liikmel on ka juba varasem kogemus muusikaga olemus, on õpitud pille ja tehtud muusikat omal käel või teistes kollektiivides. Loo "Sydames" plahvatus tuli aga ka maffiale endale üllatuseks.

"Jäime terve tiimiga mänedžeri juurde ööseks. Meil ei olnud aimugi, et võiksime olla Top 50-s. Laupäeva hommikul ärgates saime aga suure üllatuse osaliseks – selgus, et oleme Eestis edetabelis juba neljandal kohal! See oli meie jaoks täiesti ootamatu. Tähistasime seda väikese mitteametliku "võidu hommikusöögiga"," rääkis bänd.

Pärast seda hakati edetabeleid tihedamini jälgima. Ja oli ka põhjust. "Kõige ägedam hetk tuli aga nädal peale loo ilmumist koolis, keset tundi, kui saime teada, et oleme tõusnud esikohale. Päris raske oli samal ajal rahulikult tunnis istuda, kui peas keerles mõte, et meie lugu on hetkel Eestis number üks."

"Sydames" sündis produtsendi soovist teha tantsitava biidiga räpplugu. Selle tarvis saigi võetud inspiratsiooni UK garage'ist. "Kasutasin ka McDonaldsi jäätisemasina heli, kuid jätsin selle lõpuks ainult mõnesse kohta. Stuudios selgus, et Mailill võiks laulda refrääni, mille sõnad ta osaliselt ise ja osaliselt koos Ekkega kirjutas," rääkis bändi produtsent.

"Kindlasti mängis refrään loo edus suurt rolli," arvasid bändiliikmed. "Meloodia on väga catchy ja paljud inimesed suutsid sõnadega samastuda," lisasid nad.

35maffia Autor/allikas: Erakogu

Peaaegu ennekuulmatule levikule aitas muidugi kaasa ka Tiktok. Praeguseks on 35maffia hitiga postitatud juba Tiktokki üle 2000 video. Oma panuse olukorra viraalsusesse on andnud ka tuntud näod nagu Villemdrillem, Mari-Liis Kaer, Noored ja Näljased, An-Marlen (kes on oluline element loo refräänis), Heleza jpt.

Bedwettersi ja Cartooni liige ning festivali Beach Grind üks korraldajatest Joosep Järvesaar postitas Tiktoki aga üleskutse, kus avaldas soovi 35maffia suurele festivalile esinema kutsuda ning palus abi nende ülesleidmisega.

Kokku sai tänaseks umbes kuus kuud koos musitseerinud 35maffia tänu olemata jäänud peole. "Enamus meist käib samas koolis ning saime juba esimestel päevadel kiiresti sõpradeks. Kahe esimese nädala jooksul pidime kõik koos ühele peole minema, kuid meid lasti üle ning jäime öösel kella kaheteistkümne paiku Kakumäele. Kui saime teada, et pidu siiski ei toimu, pidime kiiresti jooksma viimasele bussile. Sellest ajast alates oleme peaaegu kogu aeg koos hänginud."

"Meid ühendab see, et saame omavahel rääkida ka tõsistel teemadel, kuid

enamasti teeme lihtsalt nalja ja veedame koos aega. Kõige rohkem ongi meid ühendanud ühine huumorimeel," lisasid nad.

Kuna sellist muusikat, nagu sõpruskond ise kuulata soovis, Eestis eriti ei tehtud, siis otsustati asi ise ette võtta. Peamiselt tunti puudust hiphopi kaasaegsest alažanrist jerk ning 90ndatest pärit tantsumuusika stiilist garage, mis viimaste aastate jooksul endale suures popmuusikas uue kodu leidnud.

35maffia Autor/allikas: Erakogu

"Samas oli meil suur soov just sellist stiili kuulata, kuid Eestis ei olnud eriti artiste, kes seda pakuksid. Esimesed mõtted muusika tegemisest tekkisid saunalaval. Kuna ühe meie mänedžeri sõber oli juba pikemat aega muusikaga tegelenud, oli meil kohe olemas inimene, kes sai meid salvestamisega aidata. Alguses meil oma stuudiot ei olnud, seega otsisime kohta, kus saaks salvestada. Lõpuks

leidsime tasuta võimaluse Viimsi raamatukogu muusikastuudios, kus käisime esimest korda muusikat tegemas."

"Kuna linnast Viimsisse sõitmine oli üsna ebamugav, hakkasime tasapisi oma stuudiot ehitama. Lõpuks otsustasime selle teha ühe meie mänedžeri keldrisse. See protsess tõi meid omavahel veel rohkem kokku ja muutis meid ka paremateks sõpradeks. Meile endile oli see kõik väga põnev."

Esimese kontserdi andis 35maffia möödunud aasta 19. detsembril. "See oli ühe meie liikme sõbranna sünnipäevapeol, kus saime esineda baariletil. Ruumi ei olnud just palju, kuid olime sellise võimaluse eest väga tänulikud. Tol ajal inimesed meid veel väga ei tundnud ja keegi kaasa ei laulnud, kuid esinemisvõimalus ise oli juba väga äge kogemus."

Järgmisel nädalavahetusel astutakse aga juba üles populaarse peosarja Bäkkar üritusel. Seal jagatakse lava Noorte ja Näljaste, Clicheriku ning Jooseppro ja Lennuga. 3. aprillil esitakse samuti Helitehases üritusel Prime.

35maffia Autor/allikas: Erakogu

"See on olnud väga huvitav nädal. Oleme saanud päris palju tähelepanu juurde – eelmisel nädalal oli meil Tiktokis umbes 600 jälgijat, kuid täna (12. märtsil) saime just 3000 follower'i täis. Samas on seda saavutust endal veel raske täielikult mõista ja oleme veidi hämmingus," tõdesid nad.

"Tegelikult oleme siiski endiselt tavalised koolinoored – õhtul sööme ema tehtud toitu, teeme oma kodutööd ja elame üsna tavalist elu. See nii-öelda kuulsus ei ole meid kuidagi muutnud," kinnitas 35maffia

"Praegu jätkame muusika tegemist, sest see on meie jaoks lõbus ning palju

huvitavam, kui lihtsalt kodus arvutis mängida."