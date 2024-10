Esimene intervjuu. Kes on Triibupasta?!

"Uu, mis ta teeb? Uu, mis ta teeb?" on vist küsimus, mis ehk koos mõne vürtsikama laulureaga ilusatest majadest ja heast rahast on tahes-tahtmata viimase kolme nädala jooksul päris paljude (nooremate, aga kindlasti mitte ainult) inimeste ajudesse kõlama jäänud.

Salapärase Triibupasta ja Valge Tüdruku "Hr maakler", lugu, kust need kõrvaussid pärit, istub juba paar nädalat Spotify "Tipp-50 – Eesti" edetabeli esimesel kohal. Teisipäeval, 22. oktoobril kuulati kolm nädalat tagasi ilmunud lugu näiteks 9948 korda ühe päeva jooksul, kokku on seda samaks hetkeks kuulatud üle 182 000 korra. Nädal varem puudutati ära isegi 11 000 päevase kuulamise piir ja märkimist väärib ka fakt, et vahe edetabeli teise ja kolmanda koha looga on suure osa sellest ajast olnud peaaegu kahekordne st et vähemalt Spotify kasutajatest eestlaste hetke lemmikloos eriti suurt kahtlust pole.

Siia kõrvale tuleks muidugi asetada ka muusikavideo, mis on kogunud kolme nädalaga törtsu vähem kui 105 000 vaatamist. Päris Nublu numbrid pole, aga sellegipoolest väga jõuline esitus iseseisvatelt (Triibupasta viimased singlid andis välja Prostimäe salvestised) ja anonüümsetelt ning suures pildis tundmatutelt tegelastelt. Kes siis on kolm maskides tegelast, kes "Hr maakleri" muusikavideos Valge Tüdruku seljataga iroonilist, aga mitte nii iroonilist, kuid siiski iroonilist Tiktoki tantsu teevad?

Triibupasta moodustavad kolm sõpra Muugalt – Chrispoiss, Smuts ja paljudele juba tuttav Boipepperoni, kes istub peamiselt produtsenditoolis, aga sügisese hiti peal võib kuulda ka tema häält. Boipepperoni ja Smuts on peaaegu et naabrid ning Chrispoiss ei ela neist ka kaugel. Naabripoisid tunnevad üksteist titest saati ning 2018. aastal said sõpradeks ka Chrispoisiga, kes tegelikkuses on ka Boipepperoni sugulane. Seega peaaegu nagu Eesti Migos ju. Muugos?

Enda identiteetidega on vähemalt kaks räpparit olnud avalikkuse ees võrdlemisi ettevaatlikud. "Mõtlesime, et algul võiks jätta salapärase vaibi, et kes see Triibupasta täpsemalt on, äkki tekitab kuulajas rohkem huvi ja ärevust. On olnud ka olukordi, kui minult või minu sõpradelt on uuritud, et kes Triibupasta on ja siis me oleme vastanud, et me ei tea. Või siis väitnud, et selle taga on keegi teine meie sõber, näiteks meie turvamees," selgitas Chrispoiss.

Turvamees?! "Muidugi," lausus Chrispoiss. "Ilma ei saa paraku enam, jah. Äratõusnud kollektiiv," muigas Boipepperoni. Samamoodi on tulnud ette olukordi, kus on viibitud pidudel, kus mängitakse Triibupastat nii, et teised pidulised ei tea, et tegelikult on Triibupasta nende endi hulgas. "Teedki lihtsalt näo, et ei tea. Mul oli hiljuti harv juhus, et sattusin ühele majapeole, kus mängiti "Hr maaklerit". Siis tegingi sellist nägu ja läksin toast välja," ütles Smuts.

Bändinimeks saadi inspiratsiooni ühes teisest triost, Pitsast, lühikese elueaga boyband, kus koos Boipepperoniga tegutsesid Reket ja Kohver. "Kuid lihtsalt Pasta tundus liiga igav ja otsustasime "triibu-" sinna ette lisada," selgitas Chrispoiss.

Kui laiema avalikkuse teadvusesse jõudis Triibupasta esimest korda ehk Boipepperoni ja An-Marleni tänavu kevadel ilmunud ühisalbumi lool "100 roosi", mis on kusjuures kirjutamise hetkel ka Boipepperoni kõige parema minekuga lugu, siis Triibupasta Soundcloudi lehelt leiab ka kolm aastat tagasi üles riputatud lugusid.

"Triibupasta sündis niimoodi, et Boipepperonil olid tihti sõbrad külas ja tema juures oli ka teisi muusikuid, kes seal muusikat tegid. Kuna minul ega Smutsil polnud midagi paremat teha, siis jõlkusime ka seal ja vaatasime seda muusikategemise protsessi pealt. Sealt tekkis umbes mingi ettekujutus, kuidas seda värki teha," meenutas Chrispoiss, kes ise läks kuue-aastaselt poistekoori ja laulis seal kuni täisealiseks saamiseni. "Sealt vist siis tuli ka esimene huvi muusika tegemise vastu."

"See oli, jah, selline sarvede maha jooksmise aeg, kus sai minu juures hängitud ja pidutsetud. Vahepeal tulime ülemise korruse tuppa ja karjusime paar vängemat lauset ka mikrisse. Alguses oli see kõik selline inside joke, mingit suuremat mõtet taga ei olnud. Ei leidnud neid lahedaid sõnamänge, mis oleks ka teistele arusaadav," meenutas Boipepperoni.

Nendest Muuga isetekkelistest Boipepperoni bändilaagritest nimetas Chrispoiss kõige suuremateks inspiratsioonideks räpparid Lil Nil ja Raul, kelle muusikast ka otsesemalt šnitti võeti. Välismaistest inspiratsioonidest peab Triibupasta tähtsamateks saksa trance-räpparit Ski Aggu ja techno-duot Brutalismus 3000.

Boipepperoni see-eest leiab, et otseseid inspiratsiooniallikaid ei olnud, vaid muusika sündiski pigem hängimisest. "Rääkisime lihtsalt mingitel x teemadel ja vahel panime need muusikasse. Chrispoiss on kogunud ka hästi palju fraase mingitest täiesti suvalistest vestlustest, mis omaette on täiesti suvalised, aga muusikas kasutades kõlavad väga naljakalt. Aga praeguseks, jah, on kogu see Saksamaa skeene oluline, mulle on Dj Heartstring väga suureks inspiratsiooniks ning ka Ski Aggu ja Joost, selline meemimuusika, täna kindlasti mõjutab," selgitas Boipepperoni.

Triibupasta Autor/allikas: Triibupasta

Vahepeal läks elu edasi ja improvisatoorsed stuudiosessioonid jäid harvemaks. "Elu läks nii nagu läks, kes läksid laiali, kes ei viitsinud enam teha, aga kuna me elasime Smutsiga Boipepperonile nii lähedal, siis mõtlesime ka algul pulli pärast, et hakkame temaga mingit muusikat tegema," rääkis Chrispoiss. "Ega mingit otsest missiooni või sihtmärki ei olnud. Lihtsalt pulli pärast tegime, alguses kõvasti ebaprofessionaalsemalt ja viskasime lihtsalt Soundcloudi üles."

Samas tundsid Chrispoiss ja Smuts, et otseselt räppi, mille poolest Boipepperoni tol hetkel veel peamiselt tunti, nad teha ei taha. "Pigem midagi uut, mida Eestis väga enam ei tehta. Otsustasimegi siis hakata räppima tantsulisemate biitide peale, millega Boipepperoni oli ka hiljuti tegelema hakanud," meenutas Chrispoiss.

"Olin katsetanud palju erinevaid žanreid, peamiselt mõminaräppi just Villemdrillemi, Rauli ja Lil Niliga," rääkis Boi, "aga siis ikkagi jõudsin järeldusele, et Eesti rahvas ei oska räppmuusika saatel klubis olla, see ei resoneeru ja ikkagi on vaja lihtsalt kütet teha. Samal ajal hakkas muusikasse imbuma ka inspiratsiooni 90-ndatest ja 2000-ndate algusest, reivikultuur hakkas kahe-kolme aasta eest vaikselt tagasi tulema ja sel hetkel tunduski, et tantsubiitidele räppida võiks olla midagi uut. Jah, 5miinust oli seda enne teinud, aga meie mõtlesime teha täieliku kütet, sellist üle 140 bpm-i mussi, " rääkis Boipepperoni.

"Mäletan, et siis üks kord käisime trennis ja peale trenni Boipepperoni hakkas meid suruma, et me läheksime tema juurde ja hakkaksime muusikat tegema. Me olime Smutsiga juba päris väsinud, tahtsime koju minna, aga Boi suutis meid ära veenda ja läksime ja tegimegi oma esimese singli "Porno qnn". Sellele tegime isegi miksi ja masteri, sest tundsime, et sellel on rohkem potentsiaali kui Soundcloudi tehtud lauludel, see on tõsiseltvõetavam, ja paneks siis juba ka Spotifysse üles," sõnas ta.

"Porno qnni" edu pani ka Boipepperoni aju tagaosas susisema mõtte, et ehk peaks Triibupasta olema järgmine projekt, mida produtsent võiks biitidega varustada.

Kuid peale 2023. aasta juulis ilmunud esimest ametlikku singlit tabas triot kerge loominguline kriis. Järgmine singel "6llekas" ilmus peaaegu aasta pärast esimest singlit ja pool aastat pärast valmimist. "6llekas" sai aegamisi juba suurema tähelepanu osaliseks, seda on tänaseks kuulatud üle 160 000 korra ning on kirjutamise hetkel Spotifys edetabelis kaheksandal kohal. See andis Muuga Migosele aimu, et nüüd tuleb asja tõsisemalt võtta. Vahepeal ilmus veel singel "Kaunis p2ev", aga tänavu 1. oktoobril ilmunud "Hr maakler" lükkas traktoriratta mäetipust alla.

Kuigi "6llekas" kindlasti sillutas hitile teed ja oma roll on ka sellel suvel kõvasti tähelepanu saanud Valgel Tüdrukul, siis "Hr maakleri" niivõrd suur edu on kindlasti üllatav ja seda ka asjaosaliste endi jaoks. Aga teisalt on selle loo peal ju koos peaaegu kõik, mis eestlastele meeldib. Selles on varajase 5miinuse ohtlikkust – "mida pöörast nad nüüd järgmiseks ütlevad?!" – ja, mis seal salata, roppuseid, mõlemad elemendid, mis Miinuste enda muusikast kadunud on. Lisaks veel parajalt reivi, parajalt 90-ndaid, parajalt päkapikudiskot, mis koos "keskmise eesti mehe" stiilis esitustega lisab nõiajoogipatta ka omajagu Hunti, Hellasid Vellasid ja AG-d. Kokku saab lugu, mille järgib saab klubiöid mööda saata nii Tallinna kesklinnas kui Põlvas.

Teisipidi kattub Triibupasta kuidagimoodi ka Eesti muusikakuulajate absurdivajadusega, mis sel aastal ilmseks on saanud. Vaadates, kui eduka suve jätsid selja teha varem pigem põrandalaudade all tegutsenud Florian Wahl ja see sama Valge Tüdruk, siis tundub, et mitu suurt ja järjestikust ajaloolist sündmust ning argisem depressiivne foon on teinud massid päris vastuvõtlikuks täiesti üle võlli jaburustele ja lõbususele.

Kuid Triibupasta kutsus Valge Tüdruku "Hr maakleri" peale sõprade tungival soovitusel. Ise arvati alguses, et see pole eriti hea idee, sest tehakse väga erinevat asja. Kaheldi ka selles, kas Valge Tüdruk nõus oleks või kas ta üldse poiste sõnumile vastab. "Siis hakkasime ise ka teda kuulama, mõtlesime, et päris hea muusika ja kuna me olime mõlemad ka parajasti kuulsust koguvad artistid, siis mõtlesime, et savi – kirjutame siis talle," rääkis Chrispoiss. Valgele Tüdrukule käidi välja mõte teha soolepituslugu. Triibupasta kirjutas oma salmid valmis ja esimest korda kohtutigi Valge Tüdrukuga juba stuudios.

Stuudios mängiti Valgele Tüdrukule Triibupasta salmid ette. Need Valgele Tüdrukule meeldisid ning arutati, kuidas lugu lahendada. Valgel Tüdrukul olid samuti sõnad kaasas ja ka mõte teha lugu n-ö "pervomaaklerist" ning selle suuna kasuks lõpuks ka otsustati.

Boipepperoni leiab, et "Hr maakleri" lennukuse taga on loo vähene tõsiseltvõetavus. "Praegu on suht depressiivne aeg, inimesed tahavad oma ellu nalja, korraks igapäevased mõtted pea kohalt ära saada, kuulavad meid ja siis läheb tuju paremaks. Samas olen ma kuulnud ka, et inimestele hakkab meie sõnadest kõrva meie kodukoha släng. Me ise seda ei märka, aga kui selle peale nüüd mõelnud olen, siis see kõlab tõesti eksootiliselt, noorema põlvkonna keelekasutus," rääkis produtsent.

"Selle loo biit võib tunduda nagu see oleks paari minutiga tehtud, aga tegelikult me Markus Paloga ikkagi päris pikalt vaatasime, mida ära võtta, mida veel teha, et hoida seda piisavalt lihtsana, aga samas, et see kogu aeg toimiks ja areneks. Poleerisime päris pikalt," selgitas ta.

"Ütleksin, et loo biit on täielik masterclass, sõnad on ka huvitavad ja catchy'd, see vast ongi selle loo edu saladus," arvas Chrispoiss.

Triibupasta selgitab oma edu ka sellega, et eestlased on klubirahvas. "Eestlastele meeldib DnB, trance ja siuke asi, mille järgi saab ikka tantsida ja pidutseda. Meie biidid lähevadki inimestele peale klubis ja ka autos kuulates, tekitavad sellise energilisema tuju. Ja võib-olla ka sellepärast, et väga palju sellist muusikat siin ei ole. Ise ka ei oska täpselt öelda, mis stiil see on," tõdes Chrispoiss.

"Ma arvan, et Triibupasta on sellepärast nii hea hoo sisse saanud, et me vist täitsime Eesti muusikas ära mingi veel tühja augu süldi-, lädra- ja naljamuusikas," nõustus Smuts ning lisas, et Triibupastale andis ruumi ka vahepeal ülipopulaarne aga nüüdseks veidi vaiksemaks jäänud FMMB, kes viljeles sarnast, aga kõla poolest veidi karmimat peoräppi. "Mingisugune anomaalia on see Triibupasta küll," lisas Boipepperoni, kes arvas, et näiteks "Hr maakler" jõuab küll tabelitesse, aga ei osanud oodata, et see nii pikaks ajaks sinna jääb.

"Sellist asja juhtub Eesti muusikas väga harva, et null promo ja suures pildis väikese haibi pealt lendab lugu sellistesse kõrgustesse, kus isegi vähesed suurte plaadifirmade artistid on käinud. Väga haige minu arvates," tõdes Boi.

"Minu jaoks on Triibupasta selline guilty pleasure. Meil ei ole väga mingeid piire sätestatud. Ma arvan, et me tajume moraalsel kompassil päris hästi, mis on liiga nilbe ja mida ei peaks lugudesse panema või mis on liiga cringe, või mis lihtsalt ei toimi. Sellega suudamegi vist silma paista. Ja üleüldine eesmärk ongi tunda ennast vabalt, teha muusikat selleks, et lihtsalt oleks lõbus, mitte selle eesmärgiga, et see oleks tabelis ja seda hullult müüa," rääkis Boipepperoni.