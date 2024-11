Räppar The Game tuleb kevadel esmakordselt Eestisse

Kõrgeid edetabelikohti saavutanud USA räppar The Game on ametlikult kuulutanud välja tuuri, mis tähistab tema debüütalbumi "The Documentary" 20. aastapäeva. Tuuriga jõuab ta esimest korda Tallinnasse Kultuurikatlasse 1. aprillil 2025.

Album "The Documentary" ilmus 2005. aastal ja kindlustas The Game'i positsiooni domineeriva jõuna hiphopi maastikul, debüteerides USA Billboard 200 edetabeli esimesel kohal ja teenides laialdase tunnustuse. Album sisaldab hittlugusid nagu "Hate It or Love It", "How We Do" ja "Dreams". Pitchfork nimetas selle ka 2005. aasta 50 parima albumi hulka, kinnitades selle olulise koha muusikaajaloos.

The Game on koostööd teinud ka paljude tuntud artistidega, näiteks 50 Cent, Kendrick Lamar ja Dr Dre.

Kontserttuuri eesmärk on tähistada hiphopi liikumist, pakkudes fännidele võimalust elavas esituses näha üht legendaarseimat artisti tema kõige mõjukama loomingu saatel. Tähistades "The Documentary" 20. aasta verstaposti, on tuur austusavalduseks The Game'i pärandile ja albumi pikaajalisele mõjule räppžanris.

The Game: The Documentary 20th Anniversary Tour toimub Tallinnas Kultuurikatlas 1. aprillil 2025. Õhtu juhatab sisse ning publiku soojendab üles Genka.