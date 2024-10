Genesise kitarrist Steve Hackett esineb maikuus Tallinnas

Tuleva aasta 3. mail tähistab Steve Hackett kontserdiga Tallinnas progeroki ansambli Genesis albumi "The Lamb Lies Down on Broadway" 50. sünnipäeva.

2010. aastast Rock and Roll Hall of Fame'i kuuluv Hackett on pärast 1977. aastal Peter Gabrieli järel bändist lahkumist teinud soolokarjääri ning avastanud erinevaid muusikažanre. Hackett on avaldanud üle 40 sooloalbumi, sealhulgas kaks tükki 2024. aastal. Kontserdilavadel ongi Hackett viimastel aastatel pühendunud Genesise esimese otsa albumite taaselustamisele.

Hackettiga liitub laval tema bänd, kuhu kuuluvad Roger King (klahvpillid), Nad Sylvan (vokaal), Jonas Reingold (bass ja taustavokaal), Rob Townsend (saksofon, flööt ja lisaklahvpillid) ning Felix Lehrmann (trummid).

Tallinnas tulevad ettekandmisele nii populaarsemad palad Genesise tähtpäeva tähistavalt albumilt, teistelt albumitelt ning ka Hacketti soololoomingut.