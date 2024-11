Räppar Rom avaldas debüütalbumi "Bipolaarne"

Debüütalbumil käsitleb räppar teemasid nagu isiklikud võidud ja kaotused, vaimne tervis ja eneseleidmine. "Tegin albumit kokku umbes kaks aastat ja selles peegelduvad minu paremad ja halvemad päevad. Muusika on minu elus alati olnud väga olulisel kohal – ma lihtsalt vajan seda, et mingeid asju endast välja laadida ning kui on inimesi, keda see puudutab ja kuidagi aitab, siis on mul selle üle ainult hea meel," rääkis Rom, miks ta albumi "Bipolaarne" välja andis.

Viimase kümne aasta jooksul on Rom andnud välja küll miksteipe ja lühialbumeid, kuid täispika albumini artist veel jõudnud ei olnud. Debüütalbumil keskenduvad kümnest loost üheksa räpile, sekka on mahtunud ka üks rokkpala.

Albumi miksis ja masterdas räppar ise. "Bipolaarselt" on enne ilmumist avaldatud ka singlid "Veel Elan" ja "Kallis Peaminister, Palun Tee Midagi".

"Mul on hea meel näha, et teine singel puudutas nii paljusid inimesi, sest vaimse tervisega seonduvad teemad on mind kaua kriipinud ning ma väga siiralt loodan, et see pala annab kasvõi väikese tõuke muutustele meie riigis ja ühiskonnas. Vaimne tervis ei tohiks olla tabu ja sellest tuleb rohkem rääkida. Kahjuks on vaimse tervise spetsialistid olnud juba aastaid ülekoormatud, kuid ma arvan, et ka see on tugevalt seotud ühiskondliku madala teadlikkusega," leidis Rom.