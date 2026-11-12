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Veneetsias auhinnatud dokumentaalfilmi "Naza" esilinastub Kai kinos

Film
"Naza" Autor/allikas: The Guardian
Film

28. novembril esilinastub Tallinnas Kai kinos Noblessneris dokumentaalfilmi "Naza", mis käsitleb Iisraeli armee sihtmärkide valimist ja tehisintellekti kasutamist Gaza sõjas.

"Naza" on uuriv dokumentaalfilm, mis on filmitud öösiti Tel Avivi katustel. Filmis jagavad oma kogemusi anonüümselt 24 Iisraeli armee ja luurega seotud inimest. Nende tunnistuste põhjal uuritakse, kuidas langetati Gaza sõjas rünnakutega seotud otsuseid ning millised olid nende tagajärjed tsiviilelanikele.

Lisaks sõja käsitlemisele tõstatab dokumentaalfilm küsimuse tehisintellekti rollist sõjaliste otsuste tegemisel ning vastutuse jagunemisest olukorras, kus elu ja surma puudutavaid otsuseid toetavad algoritmid.

Film põhineb aastatel 2023–2025 The Guardiani, +972 Magazine'i ja Local Calli ajakirjanike avaldatud uurivatel artiklitel. Filmi autorid on Yuval Abraham ja Rachel Szor, kes on ka Oscari võitnud dokumentaalfilmi "Pole teist maad" kaasrežissöörid.

"Naza" pälvis Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis žürii eriauhinna. Filmi esilinastusele järgnes ligi 25 minutit kestnud püstiaplaus, mida peetakse festivali rekordiks. San Sebastiáni filmifestivalil võitis film parima Euroopa filmi publikuauhinna. Novembri alguses tunnustati seda ka Critics Choice'i dokumentaalfilmiauhindadel parima poliitilise dokumentaalfilmi kategoorias.

Eestis toimub filmil kümme seanssi.

Toimetaja: Karmen Rebane

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