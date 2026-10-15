Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa"

"Kõrvalosa" valmis Gruusia, Eesti, Türgi, Šveitsi ja USA koostöös ning selle stsenarist ja režissöör on Ana Urushadze. Film jutustab loo vananevast ja enesekesksest filmistaarist, kelle maailm satub tasakaalust välja, kui noor naisrežissöör pakub talle oma esimeses filmis vaid tagasihoidlikku kõrvalosa. Film käsitleb võimu, ego ja vananemise teemasid tänapäeva filmitööstuses.

Eesti filmitegijates osalesid filmi loomisel operaator on Rein Kotov, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Harmo Kallaste, värvikorrektsiooni tegi Ivar Taim ning pildi viimistles Tanel Toomsalu. "Kõrvalosa" on Urushadze teine koostöö Eesti partneritega pärast varasemat filmi "Ohtlik ema", mis pälvis samuti rahvusvahelist festivalitähelepanu.

Täispikkade mängufilmide lühinimekirjast leiab ka tänavu Veneetsia filmifestivali Kuldlõvi pälvinud May el-Toukhy "Tundmatu naise", mille tootmispartner oli Nafta Films ja produtsent Esko Rips.

Kevadel avaldati ka 16 filmist koosnev lühinimekiri, mille hulgast valitakse Euroopa filmiauhindade parima lühifilmi kategooria nominendid. Eesti filmidest jõudsid eelvalikusse "Kiievi tort" ja "Lumi saadab meid".

Mängu- ja dokumentaalfilmide eelvaliku koostasid Euroopa filmiakadeemia juhatuse liikmed ning lisaks kutsutud eksperdid. Animafilmide valiku tegi akadeemia juhatuse liikmetest ja valdkonna ekspertidest koosnev komisjon koostöös Euroopa animafilmide ühendusega Cartoon.

Eelvaliku väljakuulutamine tähistab Euroopa filmiauhindade jagamise protsessi esimest etappi. Järgnevatel nädalatel vaatavad Euroopa filmiakadeemia 5700 liiget valitud filme ning hääletavad nominatsioonide üle. Peamiste kategooriate nominendid kuulutatakse välja 14. novembril. Euroopa noore publiku auhinna nominendid avalikustatakse 1. novembril Glasgow' rahvusvahelisel filmifestivalil ning Euroopa lühifilmi auhinna nominendid 13. novembril Sevilla Euroopa filmifestivalil. LUXi publikupreemia nominendid tehakse teatavaks 25. novembril.