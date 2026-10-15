X!

Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa"

Film
"Kõrvalosa" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Euroopa filmiakadeemia avalikustas 39. Euroopa filmiauhindade eelvaliku, kuhu pääses 68 filmi 40 Euroopa riigist. Täispikkade mängufilmide nimekirja mahtus ka Eesti kaastootmisel valminud Ana Urushadze mängufilm "Kõrvalosa".

"Kõrvalosa" valmis Gruusia, Eesti, Türgi, Šveitsi ja USA koostöös ning selle stsenarist ja režissöör on Ana Urushadze. Film jutustab loo vananevast ja enesekesksest filmistaarist, kelle maailm satub tasakaalust välja, kui noor naisrežissöör pakub talle oma esimeses filmis vaid tagasihoidlikku kõrvalosa. Film käsitleb võimu, ego ja vananemise teemasid tänapäeva filmitööstuses.

Eesti filmitegijates osalesid filmi loomisel operaator on Rein Kotov, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Harmo Kallaste, värvikorrektsiooni tegi Ivar Taim ning pildi viimistles Tanel Toomsalu. "Kõrvalosa" on Urushadze teine koostöö Eesti partneritega pärast varasemat filmi "Ohtlik ema", mis pälvis samuti rahvusvahelist festivalitähelepanu.

Täispikkade mängufilmide lühinimekirjast leiab ka tänavu Veneetsia filmifestivali Kuldlõvi pälvinud May el-Toukhy "Tundmatu naise", mille tootmispartner oli Nafta Films ja produtsent Esko Rips.

Kevadel avaldati ka 16 filmist koosnev lühinimekiri, mille hulgast valitakse Euroopa filmiauhindade parima lühifilmi kategooria nominendid. Eesti filmidest jõudsid eelvalikusse "Kiievi tort" ja "Lumi saadab meid".

Mängu- ja dokumentaalfilmide eelvaliku koostasid Euroopa filmiakadeemia juhatuse liikmed ning lisaks kutsutud eksperdid. Animafilmide valiku tegi akadeemia juhatuse liikmetest ja valdkonna ekspertidest koosnev komisjon koostöös Euroopa animafilmide ühendusega Cartoon.

Eelvaliku väljakuulutamine tähistab Euroopa filmiauhindade jagamise protsessi esimest etappi. Järgnevatel nädalatel vaatavad Euroopa filmiakadeemia 5700 liiget valitud filme ning hääletavad nominatsioonide üle. Peamiste kategooriate nominendid kuulutatakse välja 14. novembril. Euroopa noore publiku auhinna nominendid avalikustatakse 1. novembril Glasgow' rahvusvahelisel filmifestivalil ning Euroopa lühifilmi auhinna nominendid 13. novembril Sevilla Euroopa filmifestivalil. LUXi publikupreemia nominendid tehakse teatavaks 25. novembril.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:36

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on filoloog Ivo Volt

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

12:44

Eeva Mägi filmist "Mo Amor": see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada

11:29

Sõltumatu tantsu päevik | Linnahall ja festival festivalis

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

09:49

"Musta pori näkku" valiti kolmele rahvusvahelisele filmifestivalile

09:45

Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa"

09:13

Ingra avaldas esimese albumi "Edasi"

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

14.10

Ralf Sauter: "Musta pori näkku" jäi veidi lahjaks

14.10

Tallinna Kunstihoone avamine lükkub detsembrisse

10:56

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

14.10

Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

14.10

Ülo Soosteri teos "Lihavõttemuna" jõudis pärast pikki rännakuid Eestisse

14:13

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

14.10

Vanemuise lavale jõuab koguperemuusikal "Leiutajateküla pulmapidu"

14.10

Kirjastuste liit: raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo