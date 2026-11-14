Selgusid Euroopa filmiauhindade nominatsioonid

Vaata täispikkuses: ERSO kontsert "Elts ja Peer Gynt"

Auhind antakse koostöös rahvusvahelise filmikriitikute föderatsiooni FIPRESCIga režissöörile tema esimese täispika mängufilmi eest. Nominendid valib FIPRESCI liikmetest ja Euroopa Filmiakadeemia juhatuse määratud ekspertidest koosnev komitee.

Euroopa grimmi- ja soengukunstnik

Nominendid valisid Euroopa Filmiakadeemia 5700 liiget, kes vaatasid auhindade pikka nimekirja kuuluvaid filme, nüüd hääletavad akadeemia liikmed uuesti, et valida välja võitjad.

Enim nominatsioone kokku 11 kategoorias sai Paweł Pawlikowski film "Isamaa". Teisel kohal on Javier Calvo ja Javier Ambrossi "Must kuul" kümne nominatsiooniga, kolmandal Cristian Mungiu "Fjord" viiega.

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