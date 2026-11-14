Selgusid Euroopa filmiauhindade nominatsioonid
Euroopa filmiakadeemia avalikustas 39. Euroopa filmiauhindade nominendid, võitjad selguvad 16. jaanuaril Ateenas toimuval auhinnatseremoonial.
Enim nominatsioone kokku 11 kategoorias sai Paweł Pawlikowski film "Isamaa". Teisel kohal on Javier Calvo ja Javier Ambrossi "Must kuul" kümne nominatsiooniga, kolmandal Cristian Mungiu "Fjord" viiega.
Nominendid valisid Euroopa Filmiakadeemia 5700 liiget, kes vaatasid auhindade pikka nimekirja kuuluvaid filme, nüüd hääletavad akadeemia liikmed uuesti, et valida välja võitjad.
Euroopa film
- "Fatherland", Paweł Pawlikowski (Poola, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa), mängufilm
- "Fjord", Cristian Mungiu (Rumeenia, Prantsusmaa, Norra, Taani, Rootsi, Soome), mängufilm
- "In Waves", Phuong Mai Nguyen (Prantsusmaa, Belgia), animafilm
- "Iron Boy (Le corset)", Louis Clichy (Prantsusmaa, Belgia), animafilm
- "Jim Queen", Marco Nguyen ja Nicolas Athané (Prantsusmaa, Belgia), animafilm
- "La bola negra", Javier Calvo ja Javier Ambrossi (Hispaania, Prantsusmaa), mängufilm
- "La gradiva", Marine Atlan (Prantsusmaa, Itaalia), mängufilm
- "Letters From the Silenced Country (Listy)", Andrei Kutsila (Poola, Leedu, Saksamaa), dokumentaalfilm
- "Lucy Lost", Olivier Clert (Prantsusmaa), animafilm
- "Naza", Yuval Abraham ja Rachel Szor (Ühendkuningriik), dokumentaalfilm
- "Rehearsals for a Revolution", Pegah Ahangarani (Tšehhi, Hispaania), dokumentaalfilm
- "To Hold a Mountain (Planina)", Biljana Tutorov ja Petar Glomazić (Montenegro, Serbia, Prantsusmaa, Sloveenia, Horvaatia), dokumentaalfilm
- "Viva Carmen (Carmen, l'oiseau rebelle)", Sébastien Laudenbach (Prantsusmaa), animafilm
- "Whispers in the Woods (Le chant des forêts)", Vincent Munier (Prantsusmaa), dokumentaalfilm
- "Woman Unknown (Kvinde ukendt)", May el-Toukhy (Taani, Läti, Rootsi), mängufilm
Euroopa animafilm
- "In Waves", Phuong Mai Nguyen
- "Iron Boy (Le corset)", Louis Clichy
- "Jim Queen", Marco Nguyen ja Nicolas Athané
- "Lucy Lost", Olivier Clert
- "Viva Carmen (Carmen, l'oiseau rebelle)", Sébastien Laudenbach
Euroopa dokumentaalfilm
- "Letters from the Silenced Country (Listy)", Andrei Kutsila
- "Naza", Yuval Abraham ja Rachel Szor
- "Rehearsals for a Revolution", Pegah Ahangarani
- "To Hold a Mountain (Planina)", Biljana Tutorov ja Petar Glomazić
- "Whispers in the Woods (Le chant des forêts)", Vincent Munier
Euroopa režissöör
- Javier Calvo ja Javier Ambrossi, "La bola negra"
- Cristian Mungiu, "Fjord"
- Paweł Pawlikowski, "Fatherland"
- Sandra Wollner, "Everytime"
- Andrey Zvyagintsev, "Minotaur"
Euroopa stsenarist
- Javier Calvo, Javier Ambrossi ja Alberto Conejero, "La bola negra"
- Cristian Mungiu, "Fjord"
- Paweł Pawlikowski ja Henk Handloegten, "Fatherland"
- Sandra Wollner, "Everytime"
- Simon Lyashenko ja Andrey Zvyagintsev, "Minotaur"
Euroopa naisnäitleja
- Mathilde Arcel, "Woman Unknown"
- Penélope Cruz, "Bunker"
- Sandra Hüller, "Fatherland"
- Sandra Hüller, "Rose"
- Renate Reinsve, "Fjord"
- Léa Seydoux, "Gentle Monster"
Euroopa meesnäitleja
- Swann Arlaud, "A Man of His Time"
- Javier Bardem, "The Beloved"
- Andrew Scott, "Elsinore"
- Sebastian Stan, "Fjord"
- Hanns Zischler, "Fatherland"
Euroopa casting-direktor
- Nina Haun, Magdalena Szwarcbart ja Karen Lindsay Stewart, "Fatherland"
- Eva Leira ja Yolanda Serrano, "La bola negra"
- Jessica Ronane, "Elsinore"
Euroopa operaator
- Gris Jordana, "La bola negra"
- Frank van den Eeden, "Coward"
- Łukasz Żal, "Fatherland"
Euroopa helilooja
- Volker Bertelmann, "Bunker"
- Tara Nome Doyle, "Rose"
- Alberto Iglesias, "Bitter Christmas"
Euroopa kostüümikunstnik
- Doris Bartelt, "Rose"
- Ana López Cobos, "La bola negra"
- Rebecca Richmond ja Jūlija Volkinšteine, "Woman Unknown"
Euroopa monteerija
- Alberto Gutiérrez, "La bola negra"
- Gesa Jäger, "Yellow Letters"
- Paweł Pawlikowski ja Piotr Wójcik, "Fatherland"
Euroopa grimmi- ja soengukunstnik
- Pablo Morillas ja Marilo Osuna, "La bola negra"
- Evalotte Oosterop ja Pierre Olivier Persin, "Coward"
- Waldemar Pokromski, "Fatherland"
Euroopa lavastuskunstnik
- Roger Bellés, "La bola negra"
- Olivier Meidinger, "Rose"
- Katarzyna Sobańska ja Marcel Sławiński, "Fatherland"
Euroopa heli
- Robert Farr, Lars Ginzel ja Benjamin Hörbe, "Naza"
- Lars Ginzel ja Tarn Willers, "Fatherland"
- Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López ja Mayte Cazorla, "La bola negra"
Euroopa lühifilm
- "God Is Shy" ("Dieu Est Timide"), Jocelyn Charles (Prantsusmaa)
- "L'mina", Randa Maroufi (Prantsusmaa, Maroko, Itaala, Katar, Araabia Ühendemiraadid)
- "Morning Circle" ("Morgenkreis"), Basma al-Sharif (Saksamaa, Kanada, Araabia Ühendemiraadid)
- "The End", Niki Lindroth von Bahr (Rootsi, Prantsusmaa, Taani)
- "Unleaded 95" ("Bleifrei 95"), Emma Hütt, Tina Muffler (Saksamaa, Austria)
Euroopa avastus – FIPRESCI auhind
Auhind antakse koostöös rahvusvahelise filmikriitikute föderatsiooni FIPRESCIga režissöörile tema esimese täispika mängufilmi eest. Nominendid valib FIPRESCI liikmetest ja Euroopa Filmiakadeemia juhatuse määratud ekspertidest koosnev komitee.
- "17", Kosara Mitic (Põhja-Makedoonia, Serbia, Sloveenia)
- "At Night", Beatrice Gibson (Ühendkuningriik)
- "Cute", Marlene Emilie Lyngstad (Taani, Norra)
- "Flesh & Fuel (Du fioul dans les artères)", Pierre Le Gall (Prantsusmaa, Poola)
- "The Guest (Gæsten)", Mads Mengel (Taani)
- "Thirteen in Gaza", Hosam Abu Dan (Palestiina, Katar)
Toimetaja: Kaspar Viilup